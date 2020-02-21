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بتوجيه من وزير الزراعة.. فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار السطحية

لتصريف 10 ملايين متر مكعب خلال شهر تجاوبًا مع مطالب المزارعين

يترقب أهالي ومزارعو قنونا بمركز سبت الجارة بني عيسى وبني زيد غدًا الاثنين تنفيذ توجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة بفتح بوابات سد وادي قنونا لري مزارعهم وتغذية الآبار بالمياه، تجاوبًا مع حاجتهم ومطالبهم التي رفعها نيابة عنهم الشيخ موسى بن عبدالله العيسي ونشرتها سبق في حينها.

وتفصيلاً، أشار الأهالي إلى أنهم في أمس الحاجة إلى ري مزارعهم بوساطة مياه السد، وتغذية الآبار السطحية التي أصبحت تعاني شحًّا وانقطاعًا؛ بسبب قلة الأمطار؛ حيث لم يتمكّن أصحاب المزارع هذا الموسم من الاستفادة؛ بسبب عدم وجود المياه الكافية في الآبار لري مزارعهم، وهو ما أثر سلبًا على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وكانت لجنة مكونة من عددٍ من الجهات ذات العلاقة قامت خلال الأيام الماضية بمسح مجرى الوادي للتأكد من عدم وجود عقوم ترابية أو حفريات أو أي عوائق أخرى قد تتسبب في تغيير مجرى المياه.

ووجّه الشيخ العيسي من خلال سبق شكره للوزير على سرعة تجاوبه وتوجيهه بتلبية حاجة المواطنين وفتح بوابات السد لتصريف 10 ملايين متر مكعب ويستمر فتح قنوات المياه لمدة شهر تقريبًا لحين تصريف الكمية المسموح بها.

وفي سياق متصل أهاب مدير فرع البيئة والمياه بالقنفذة حسن المعيدي الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى المياه وعدم السباحة بأماكن تجمعها أو التخييم بالمواقع الخطرة حفاظًا على سلامة مرتادي الوادي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيه من وزير الزراعة.. فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار السطحية
سبق

يترقب أهالي ومزارعو قنونا بمركز سبت الجارة بني عيسى وبني زيد غدًا الاثنين تنفيذ توجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة بفتح بوابات سد وادي قنونا لري مزارعهم وتغذية الآبار بالمياه، تجاوبًا مع حاجتهم ومطالبهم التي رفعها نيابة عنهم الشيخ موسى بن عبدالله العيسي ونشرتها سبق في حينها.

وتفصيلاً، أشار الأهالي إلى أنهم في أمس الحاجة إلى ري مزارعهم بوساطة مياه السد، وتغذية الآبار السطحية التي أصبحت تعاني شحًّا وانقطاعًا؛ بسبب قلة الأمطار؛ حيث لم يتمكّن أصحاب المزارع هذا الموسم من الاستفادة؛ بسبب عدم وجود المياه الكافية في الآبار لري مزارعهم، وهو ما أثر سلبًا على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وكانت لجنة مكونة من عددٍ من الجهات ذات العلاقة قامت خلال الأيام الماضية بمسح مجرى الوادي للتأكد من عدم وجود عقوم ترابية أو حفريات أو أي عوائق أخرى قد تتسبب في تغيير مجرى المياه.

ووجّه الشيخ العيسي من خلال سبق شكره للوزير على سرعة تجاوبه وتوجيهه بتلبية حاجة المواطنين وفتح بوابات السد لتصريف 10 ملايين متر مكعب ويستمر فتح قنوات المياه لمدة شهر تقريبًا لحين تصريف الكمية المسموح بها.

وفي سياق متصل أهاب مدير فرع البيئة والمياه بالقنفذة حسن المعيدي الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى المياه وعدم السباحة بأماكن تجمعها أو التخييم بالمواقع الخطرة حفاظًا على سلامة مرتادي الوادي.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
09:51 PM

بتوجيه من وزير الزراعة.. فتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار السطحية

لتصريف 10 ملايين متر مكعب خلال شهر تجاوبًا مع مطالب المزارعين

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حسن العيسي - القنفذة
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يترقب أهالي ومزارعو قنونا بمركز سبت الجارة بني عيسى وبني زيد غدًا الاثنين تنفيذ توجيهات وزير البيئة والمياه والزراعة بفتح بوابات سد وادي قنونا لري مزارعهم وتغذية الآبار بالمياه، تجاوبًا مع حاجتهم ومطالبهم التي رفعها نيابة عنهم الشيخ موسى بن عبدالله العيسي ونشرتها سبق في حينها.

وتفصيلاً، أشار الأهالي إلى أنهم في أمس الحاجة إلى ري مزارعهم بوساطة مياه السد، وتغذية الآبار السطحية التي أصبحت تعاني شحًّا وانقطاعًا؛ بسبب قلة الأمطار؛ حيث لم يتمكّن أصحاب المزارع هذا الموسم من الاستفادة؛ بسبب عدم وجود المياه الكافية في الآبار لري مزارعهم، وهو ما أثر سلبًا على المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وكانت لجنة مكونة من عددٍ من الجهات ذات العلاقة قامت خلال الأيام الماضية بمسح مجرى الوادي للتأكد من عدم وجود عقوم ترابية أو حفريات أو أي عوائق أخرى قد تتسبب في تغيير مجرى المياه.

ووجّه الشيخ العيسي من خلال سبق شكره للوزير على سرعة تجاوبه وتوجيهه بتلبية حاجة المواطنين وفتح بوابات السد لتصريف 10 ملايين متر مكعب ويستمر فتح قنوات المياه لمدة شهر تقريبًا لحين تصريف الكمية المسموح بها.

وفي سياق متصل أهاب مدير فرع البيئة والمياه بالقنفذة حسن المعيدي الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى المياه وعدم السباحة بأماكن تجمعها أو التخييم بالمواقع الخطرة حفاظًا على سلامة مرتادي الوادي.

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