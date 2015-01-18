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الكويت تسجل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 475303.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم تسجيل 4021 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 428666، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2479 حالة.

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الكويت تسجل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 475303.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم تسجيل 4021 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 428666، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2479 حالة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
05:26 PM

الكويت تسجل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

في الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 475303.

وقال المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم تسجيل 4021 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 428666، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2479 حالة.

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