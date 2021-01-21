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معهد الإدارة يدشّن استراتيجية الجديدة 2023..80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء

"السجان": ننطلق من رؤية المملكة 2030 وتطلعات وطنية طموحة

دشّن مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، اليوم الخميس، استراتيجية المعهد الجديدة 2023، والتي تشتمل على 80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء.

وقال الدكتور بندر السجان خلال حفل التدشين: "إن الاستراتيجية الجديدة للمعهد تنطلق من رؤية المملكة 2030، ومستجيبة لما اشتملت عليها من تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي".

وأوضح الدكتور "السجان" أن المعهد يتطلع إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة؛ وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكّن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها، من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجهات العامة.

وبيّن الدكتور "السجان" أن من المخطط له أن تُحدث الاستراتيجية نقلة نوعية في جميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وسيكون للقطاع الثالث نصيب في الاستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية المقدمة له.

وفيما يتعلق بتطوير القيادات الإدارية، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة أن من المخطط له أن يقدم المعهد بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة. وفي مجال الاستشارات والدراسات، ستقدم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالٍ تُسهم في رفع أداء المنظمات. وسيكون تحقيق الاستدامة للمعهد توجه استراتيجياً رئيسياً في المرحلة القادمة، من خلال تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تنافس تلبي احتياجات التنمية الادارية. وفي مجال التميز في العمليات التشغيلية، ستعمل إدارة المعهد إلى تطوير الموارد البشرية وتقديم خدمات مساندة متميزة ومستدامة، وخدمات تقنية متقدمة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل بما ينعكس على زيادة الكفاءة والفاعلية.

الجدير بالذكر أن استراتيجية المعهد الجديدة 2023، تعتمد على خمسة ركائز مهمة هي:

1-ركيزة بناء القدرات، وتشتمل تقديم تدريب عالي الجودة ورفع كفاءة لموظفي القطاع الحكومي.

2-ركيزة تطوير القيادات الإدارية لإعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية والموظفين ذوي الإمكانات العالية، وتمكين المرأة في الوظائف القيادية.

3-ركيزة استشارات ودراسات مؤثرة، لتقديم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالي تسهم في رفع أداء المنظمات في الموارد البشرية والشؤون التنظيمية، والتحول الرقمي.

4-ركيزة الاستدامة، وتهدف إلى تقديم خدمات تلبي احتياجات التنمية الإدارية في المملكة. 5-ركيزة التميز في العمليات التشغيلية، وتهدف إلى التميز في عمليات الموارد البشرية المؤهلة، والخدمات المساندة المستدامة، وخدمات التقنية المتقدمة.

معهد الإدارة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة يدشّن استراتيجية الجديدة 2023..80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء
سبق

دشّن مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، اليوم الخميس، استراتيجية المعهد الجديدة 2023، والتي تشتمل على 80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء.

وقال الدكتور بندر السجان خلال حفل التدشين: "إن الاستراتيجية الجديدة للمعهد تنطلق من رؤية المملكة 2030، ومستجيبة لما اشتملت عليها من تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي".

وأوضح الدكتور "السجان" أن المعهد يتطلع إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة؛ وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكّن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها، من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجهات العامة.

وبيّن الدكتور "السجان" أن من المخطط له أن تُحدث الاستراتيجية نقلة نوعية في جميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وسيكون للقطاع الثالث نصيب في الاستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية المقدمة له.

وفيما يتعلق بتطوير القيادات الإدارية، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة أن من المخطط له أن يقدم المعهد بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة. وفي مجال الاستشارات والدراسات، ستقدم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالٍ تُسهم في رفع أداء المنظمات. وسيكون تحقيق الاستدامة للمعهد توجه استراتيجياً رئيسياً في المرحلة القادمة، من خلال تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تنافس تلبي احتياجات التنمية الادارية. وفي مجال التميز في العمليات التشغيلية، ستعمل إدارة المعهد إلى تطوير الموارد البشرية وتقديم خدمات مساندة متميزة ومستدامة، وخدمات تقنية متقدمة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل بما ينعكس على زيادة الكفاءة والفاعلية.

الجدير بالذكر أن استراتيجية المعهد الجديدة 2023، تعتمد على خمسة ركائز مهمة هي:

1-ركيزة بناء القدرات، وتشتمل تقديم تدريب عالي الجودة ورفع كفاءة لموظفي القطاع الحكومي.

2-ركيزة تطوير القيادات الإدارية لإعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية والموظفين ذوي الإمكانات العالية، وتمكين المرأة في الوظائف القيادية.

3-ركيزة استشارات ودراسات مؤثرة، لتقديم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالي تسهم في رفع أداء المنظمات في الموارد البشرية والشؤون التنظيمية، والتحول الرقمي.

4-ركيزة الاستدامة، وتهدف إلى تقديم خدمات تلبي احتياجات التنمية الإدارية في المملكة. 5-ركيزة التميز في العمليات التشغيلية، وتهدف إلى التميز في عمليات الموارد البشرية المؤهلة، والخدمات المساندة المستدامة، وخدمات التقنية المتقدمة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:52 PM

معهد الإدارة يدشّن استراتيجية الجديدة 2023..80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء

"السجان": ننطلق من رؤية المملكة 2030 وتطلعات وطنية طموحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر بن أسعد السجان، اليوم الخميس، استراتيجية المعهد الجديدة 2023، والتي تشتمل على 80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء.

وقال الدكتور بندر السجان خلال حفل التدشين: "إن الاستراتيجية الجديدة للمعهد تنطلق من رؤية المملكة 2030، ومستجيبة لما اشتملت عليها من تطلعات وطنية طموحة فيما يتعلق بتنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي".

وأوضح الدكتور "السجان" أن المعهد يتطلع إلى تعزيز دوره كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة؛ وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكّن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها، من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة وتطوير الأعمال بما يحقق الأهداف والتوجهات العامة.

وبيّن الدكتور "السجان" أن من المخطط له أن تُحدث الاستراتيجية نقلة نوعية في جميع الأنشطة والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية لموظفي القطاع الحكومي عالية الجودة باستخدام منهجيات متطورة في تحديد الاحتياجات التدريبية، وسيكون للقطاع الثالث نصيب في الاستراتيجية الجديدة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية المقدمة له.

وفيما يتعلق بتطوير القيادات الإدارية، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة أن من المخطط له أن يقدم المعهد بالشراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة. وفي مجال الاستشارات والدراسات، ستقدم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالٍ تُسهم في رفع أداء المنظمات. وسيكون تحقيق الاستدامة للمعهد توجه استراتيجياً رئيسياً في المرحلة القادمة، من خلال تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تنافس تلبي احتياجات التنمية الادارية. وفي مجال التميز في العمليات التشغيلية، ستعمل إدارة المعهد إلى تطوير الموارد البشرية وتقديم خدمات مساندة متميزة ومستدامة، وخدمات تقنية متقدمة بما يُسهم في تحسين بيئة العمل بما ينعكس على زيادة الكفاءة والفاعلية.

الجدير بالذكر أن استراتيجية المعهد الجديدة 2023، تعتمد على خمسة ركائز مهمة هي:

1-ركيزة بناء القدرات، وتشتمل تقديم تدريب عالي الجودة ورفع كفاءة لموظفي القطاع الحكومي.

2-ركيزة تطوير القيادات الإدارية لإعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية والموظفين ذوي الإمكانات العالية، وتمكين المرأة في الوظائف القيادية.

3-ركيزة استشارات ودراسات مؤثرة، لتقديم خدمات استشارية ودراسات تطبيقية ذات أثر عالي تسهم في رفع أداء المنظمات في الموارد البشرية والشؤون التنظيمية، والتحول الرقمي.

4-ركيزة الاستدامة، وتهدف إلى تقديم خدمات تلبي احتياجات التنمية الإدارية في المملكة. 5-ركيزة التميز في العمليات التشغيلية، وتهدف إلى التميز في عمليات الموارد البشرية المؤهلة، والخدمات المساندة المستدامة، وخدمات التقنية المتقدمة.

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