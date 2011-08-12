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إعادة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف

بعد ساعتَيْن ونصف الساعة من إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين ونصف الساعة من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا، وسقوط بعض الصخور.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.


____

"911" يدعو قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر
بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق "الهدا الطائف"

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف
سبق

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين ونصف الساعة من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا، وسقوط بعض الصخور.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.


____

"911" يدعو قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر
بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق "الهدا الطائف"

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
07:04 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:51 PM

إعادة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف

بعد ساعتَيْن ونصف الساعة من إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

أرشيفية
A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
3,415

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين ونصف الساعة من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا، وسقوط بعض الصخور.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.


____

"911" يدعو قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر
بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق "الهدا الطائف"

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر.

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