إعادة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف

بعد ساعتَيْن ونصف الساعة من إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

أعادت الجهات المختصة فتح طريق جبل الكر بالهدا في الطائف بعد ساعتين ونصف الساعة من إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا، وسقوط بعض الصخور.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين من مكة المكرمة إلى الطائف؛ ما تسبب في تكدس المركبات بالاتجاهين بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.



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"911" يدعو قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر

بسبب الأمطار والصخور.. إغلاق طريق "الهدا الطائف"

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، عن إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر.