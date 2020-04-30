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"ساعة داعية‬".. حملة لمركز دعوة الصينيين للتعريف بالاسلام والمسلمين

بعد إسلام 27 صيني من حملات كورونا التي تم تنفيذها عبر "فيسبوك"

أطلق مركز دعوة الصينيين الأول المتخصص في دعوة الصينين وتعريفهم بالإسلام حملة تحت عنوان "ساعة داعية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد إسلام 27 صيني من حملات كورونا التي تم تنفيذها عبر فيسبوك في 10 مارس وانتهت 17 أبريل.

وتم خلال الحملة إجابة الصينيين على استفساراتهم وأسئلتهم حول الله ولطفه ورحمته بالإنسان وحكمة الإسلام في الأوبئة والطرق التشريعية لسلامة الناس من الأسقام والأمراض.

ويتيح المركز عبر موقعه الإلكتروني كفالة الدعاة وذلك من خلال الاطلاع على كل داعية وإنجازاته الدعوية وعدد الذين أسلموا على يده؛ وذلك بهدف تعريف شعب المليار بالإسلام ودعوتهم إليه.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دعوة الصينيين فارس المطيري بأن مركز دعوة الصينيين يقوم بواجب التعريف بالإسلام للناطقين باللغة الصينية ورعاية المسلم الجديد.

وأكد "المطيري" بأن المركز يقوم بتأهيل كوادر من المعرفين بالإسلام الذين يقومون بواجبهم على مدار الساعة؛ مما حققوا تعريف أكثر من 20 مليون صيني بالإسلام واعتناق 4000 صيني الإسلام وإنتاج المئات من المحتوى الإسلامي.

يشار إلى أن مركز دعوة الصينيين تأسس في منتصف عام ١٤٢٩هـ، وقام بتعريف أكثر من 20 مليون صيني بالإسلام من أصل مليار وأربع مئة مليون من الشعب الصيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساعة داعية‬".. حملة لمركز دعوة الصينيين للتعريف بالاسلام والمسلمين
سبق

أطلق مركز دعوة الصينيين الأول المتخصص في دعوة الصينين وتعريفهم بالإسلام حملة تحت عنوان "ساعة داعية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد إسلام 27 صيني من حملات كورونا التي تم تنفيذها عبر فيسبوك في 10 مارس وانتهت 17 أبريل.

وتم خلال الحملة إجابة الصينيين على استفساراتهم وأسئلتهم حول الله ولطفه ورحمته بالإنسان وحكمة الإسلام في الأوبئة والطرق التشريعية لسلامة الناس من الأسقام والأمراض.

ويتيح المركز عبر موقعه الإلكتروني كفالة الدعاة وذلك من خلال الاطلاع على كل داعية وإنجازاته الدعوية وعدد الذين أسلموا على يده؛ وذلك بهدف تعريف شعب المليار بالإسلام ودعوتهم إليه.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دعوة الصينيين فارس المطيري بأن مركز دعوة الصينيين يقوم بواجب التعريف بالإسلام للناطقين باللغة الصينية ورعاية المسلم الجديد.

وأكد "المطيري" بأن المركز يقوم بتأهيل كوادر من المعرفين بالإسلام الذين يقومون بواجبهم على مدار الساعة؛ مما حققوا تعريف أكثر من 20 مليون صيني بالإسلام واعتناق 4000 صيني الإسلام وإنتاج المئات من المحتوى الإسلامي.

يشار إلى أن مركز دعوة الصينيين تأسس في منتصف عام ١٤٢٩هـ، وقام بتعريف أكثر من 20 مليون صيني بالإسلام من أصل مليار وأربع مئة مليون من الشعب الصيني.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
02:28 PM

"ساعة داعية‬".. حملة لمركز دعوة الصينيين للتعريف بالاسلام والمسلمين

بعد إسلام 27 صيني من حملات كورونا التي تم تنفيذها عبر "فيسبوك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق مركز دعوة الصينيين الأول المتخصص في دعوة الصينين وتعريفهم بالإسلام حملة تحت عنوان "ساعة داعية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد إسلام 27 صيني من حملات كورونا التي تم تنفيذها عبر فيسبوك في 10 مارس وانتهت 17 أبريل.

وتم خلال الحملة إجابة الصينيين على استفساراتهم وأسئلتهم حول الله ولطفه ورحمته بالإنسان وحكمة الإسلام في الأوبئة والطرق التشريعية لسلامة الناس من الأسقام والأمراض.

ويتيح المركز عبر موقعه الإلكتروني كفالة الدعاة وذلك من خلال الاطلاع على كل داعية وإنجازاته الدعوية وعدد الذين أسلموا على يده؛ وذلك بهدف تعريف شعب المليار بالإسلام ودعوتهم إليه.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز دعوة الصينيين فارس المطيري بأن مركز دعوة الصينيين يقوم بواجب التعريف بالإسلام للناطقين باللغة الصينية ورعاية المسلم الجديد.

وأكد "المطيري" بأن المركز يقوم بتأهيل كوادر من المعرفين بالإسلام الذين يقومون بواجبهم على مدار الساعة؛ مما حققوا تعريف أكثر من 20 مليون صيني بالإسلام واعتناق 4000 صيني الإسلام وإنتاج المئات من المحتوى الإسلامي.

يشار إلى أن مركز دعوة الصينيين تأسس في منتصف عام ١٤٢٩هـ، وقام بتعريف أكثر من 20 مليون صيني بالإسلام من أصل مليار وأربع مئة مليون من الشعب الصيني.

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