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نشل حقائب نسائية وسطو.. تنوعت الجرائم واختلف المجرمون والجميع في قبضة الأمن

من بينهم مواطنان اقتحما متجراً وهددا العاملين بأسلحة بيضاء واستوليا على مبالغ مالية

نشر حساب "الأمن العام"، على "تويتر" ، مقطع فيديو تحت وسم "في قبضة رجال الأمن"، يرصد عدداً من الضبطيات خلال الأيام الماضية، مبيناً أنه تم القبض على مواطن يقود مركبته ويحمل سلاحًا، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار وتسبب عمدًا في الاصطدام بعدد من المركبات، وضبط بداخل مركبته سلاح من نوع مسدس وقطعة حشيش مخدر.

وقال "الأمن العام": تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في السطو على المتاجر والاعتداء على العاملين فيها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء والنارية، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأضاف: تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية، ومبالغ مالية قدرها 71,669 ريالاً.

وأردف: تم القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، ارتكبوا عددًا من قضايا السلب تحت تهديد السلاح وسرقة مركبة وبطاقات شحن ومبالغ مالية ومقاومة رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم، وقدّرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي 54.300 ريال.

وتابع: تم القبض على مواطنين قاما باقتحام أحد المتاجر وتهديد العاملين فيه باستخدام الأسلحة البيضاء والاستيلاء على مبلغ مالي، كما تم القبض على مواطنين تورطا بالسطو على متجر تمويلات وتهديد العاملين فيه، والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نشل حقائب نسائية وسطو.. تنوعت الجرائم واختلف المجرمون والجميع في قبضة الأمن
سبق

نشر حساب "الأمن العام"، على "تويتر" ، مقطع فيديو تحت وسم "في قبضة رجال الأمن"، يرصد عدداً من الضبطيات خلال الأيام الماضية، مبيناً أنه تم القبض على مواطن يقود مركبته ويحمل سلاحًا، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار وتسبب عمدًا في الاصطدام بعدد من المركبات، وضبط بداخل مركبته سلاح من نوع مسدس وقطعة حشيش مخدر.

وقال "الأمن العام": تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في السطو على المتاجر والاعتداء على العاملين فيها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء والنارية، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأضاف: تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية، ومبالغ مالية قدرها 71,669 ريالاً.

وأردف: تم القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، ارتكبوا عددًا من قضايا السلب تحت تهديد السلاح وسرقة مركبة وبطاقات شحن ومبالغ مالية ومقاومة رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم، وقدّرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي 54.300 ريال.

وتابع: تم القبض على مواطنين قاما باقتحام أحد المتاجر وتهديد العاملين فيه باستخدام الأسلحة البيضاء والاستيلاء على مبلغ مالي، كما تم القبض على مواطنين تورطا بالسطو على متجر تمويلات وتهديد العاملين فيه، والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
04:00 PM

نشل حقائب نسائية وسطو.. تنوعت الجرائم واختلف المجرمون والجميع في قبضة الأمن

من بينهم مواطنان اقتحما متجراً وهددا العاملين بأسلحة بيضاء واستوليا على مبالغ مالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر حساب "الأمن العام"، على "تويتر" ، مقطع فيديو تحت وسم "في قبضة رجال الأمن"، يرصد عدداً من الضبطيات خلال الأيام الماضية، مبيناً أنه تم القبض على مواطن يقود مركبته ويحمل سلاحًا، وعند طلب توقفه لاذ بالفرار وتسبب عمدًا في الاصطدام بعدد من المركبات، وضبط بداخل مركبته سلاح من نوع مسدس وقطعة حشيش مخدر.

وقال "الأمن العام": تم القبض على أربعة مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في السطو على المتاجر والاعتداء على العاملين فيها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء والنارية، ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأضاف: تم القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية، ومبالغ مالية قدرها 71,669 ريالاً.

وأردف: تم القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، ارتكبوا عددًا من قضايا السلب تحت تهديد السلاح وسرقة مركبة وبطاقات شحن ومبالغ مالية ومقاومة رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم، وقدّرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي 54.300 ريال.

وتابع: تم القبض على مواطنين قاما باقتحام أحد المتاجر وتهديد العاملين فيه باستخدام الأسلحة البيضاء والاستيلاء على مبلغ مالي، كما تم القبض على مواطنين تورطا بالسطو على متجر تمويلات وتهديد العاملين فيه، والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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