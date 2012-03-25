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الهجن السعودية تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021

"طويق" يحصد الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح"

واصلت الهجن السعودية تألقها، حيث حققت اليوم إنجازاً آخر في مهرجان سمو أمير قطر السنوي 2021، بعد نيل "طويق" لمالكه موسى الموسى الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح" بزمن 09:07:59 دقائق.

وكانت الهجن السعودية قد حققت، أمس، نتائج مميزة تتمثل في صدارة أشواط الرموز لسن اللقايا قعدان في المهرجان بنيل "متعب" الخنجر الفضي في الشوط الأول "قعدان لقايا مفتوح".

وقد حقق "ثمين" الخنجر الفضي لشوط القعدان عمانيات، بينما خطف "الذيب" الخنجر الثالث لشوط القعدان إنتاج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهجن السعودية تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021
سبق

واصلت الهجن السعودية تألقها، حيث حققت اليوم إنجازاً آخر في مهرجان سمو أمير قطر السنوي 2021، بعد نيل "طويق" لمالكه موسى الموسى الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح" بزمن 09:07:59 دقائق.

وكانت الهجن السعودية قد حققت، أمس، نتائج مميزة تتمثل في صدارة أشواط الرموز لسن اللقايا قعدان في المهرجان بنيل "متعب" الخنجر الفضي في الشوط الأول "قعدان لقايا مفتوح".

وقد حقق "ثمين" الخنجر الفضي لشوط القعدان عمانيات، بينما خطف "الذيب" الخنجر الثالث لشوط القعدان إنتاج.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:10 PM

الهجن السعودية تواصل التألق في مهرجان أمير قطر السنوي 2021

"طويق" يحصد الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت الهجن السعودية تألقها، حيث حققت اليوم إنجازاً آخر في مهرجان سمو أمير قطر السنوي 2021، بعد نيل "طويق" لمالكه موسى الموسى الخنجر الفضي في الشوط الثاني "قعدان جذاع مفتوح" بزمن 09:07:59 دقائق.

وكانت الهجن السعودية قد حققت، أمس، نتائج مميزة تتمثل في صدارة أشواط الرموز لسن اللقايا قعدان في المهرجان بنيل "متعب" الخنجر الفضي في الشوط الأول "قعدان لقايا مفتوح".

وقد حقق "ثمين" الخنجر الفضي لشوط القعدان عمانيات، بينما خطف "الذيب" الخنجر الثالث لشوط القعدان إنتاج.

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