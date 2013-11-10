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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن مواقع جديدة في الجوف

نزع شبكات ألغام واسعة زرعتها الميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف.

وأفاد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه، بأن قوات الجيش الوطني حررت جبل صبرين وجبل أم الحجار ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

وأضاف "راسيه" في تصريح لـ"سبتمبر نت" أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.

وبين القائد اليمني أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني نزعت شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني في الجبهة.

الجيش اليمني

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الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن مواقع جديدة في الجوف
سبق

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف.

وأفاد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه، بأن قوات الجيش الوطني حررت جبل صبرين وجبل أم الحجار ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

وأضاف "راسيه" في تصريح لـ"سبتمبر نت" أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.

وبين القائد اليمني أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني نزعت شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني في الجبهة.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
07:00 PM

الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن مواقع جديدة في الجوف

نزع شبكات ألغام واسعة زرعتها الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية خب والشعف شرقي محافظة الجوف.

وأفاد مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه، بأن قوات الجيش الوطني حررت جبل صبرين وجبل أم الحجار ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

وأضاف "راسيه" في تصريح لـ"سبتمبر نت" أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.

وبين القائد اليمني أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني نزعت شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني في الجبهة.

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