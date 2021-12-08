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ارتداء الكمامة أم التباعد الاجتماعي؟ دراسة تحسم الجدل

قالت: سيستغرق الأمر 30 دقيقة ليصل لك خطر التقاط الفيروس

وجدت دراسة حديثة أن ارتداء الكمامة، بغض النظر عن نوعها، أفضل من التباعد الاجتماعي، من حيث وقاية الناس من فيروس كورونا المستجد.

ويعد ارتداء الكمامة من الإجراءات الضرورية في جل دول العالم للحد من انتشار "كوفيد-19"، رغم أن بعض العلماء يشككون في فعاليتها.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الخبراء بالولايات المتحدة وألمانيا، وجدت أن ارتداء الكمامة "يمكن أن يقلل مخاطر التقاط الفيروس بنسبة تصل إلى 225 مرة، مقارنة بالاعتماد فقط على قاعدة الثلاثة أمتار".

وقال الباحثون إن "ارتداء الكمامة يوفر حماية فعالة للغاية، وفق سكاي نيوز".

وأضافوا: "إذا وقفت أمام شخص مصاب بكورونا لمدة 5 دقائق ومن دون كمامة، ففرصة التقاط الفيروس تبلغ 90 في المئة، حتى مع احترام مسافة التباعد".

وتابعوا: "في حين إذا كانت مرتدياً الكمامة، سيستغرق الأمر 30 دقيقة ليصل لك خطر التقاط الفيروس".

وخلصوا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى أن التباعد الاجتماعي أقل أهمية من الكمامة".

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ارتداء الكمامة أم التباعد الاجتماعي؟ دراسة تحسم الجدل
سبق

وجدت دراسة حديثة أن ارتداء الكمامة، بغض النظر عن نوعها، أفضل من التباعد الاجتماعي، من حيث وقاية الناس من فيروس كورونا المستجد.

ويعد ارتداء الكمامة من الإجراءات الضرورية في جل دول العالم للحد من انتشار "كوفيد-19"، رغم أن بعض العلماء يشككون في فعاليتها.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الخبراء بالولايات المتحدة وألمانيا، وجدت أن ارتداء الكمامة "يمكن أن يقلل مخاطر التقاط الفيروس بنسبة تصل إلى 225 مرة، مقارنة بالاعتماد فقط على قاعدة الثلاثة أمتار".

وقال الباحثون إن "ارتداء الكمامة يوفر حماية فعالة للغاية، وفق سكاي نيوز".

وأضافوا: "إذا وقفت أمام شخص مصاب بكورونا لمدة 5 دقائق ومن دون كمامة، ففرصة التقاط الفيروس تبلغ 90 في المئة، حتى مع احترام مسافة التباعد".

وتابعوا: "في حين إذا كانت مرتدياً الكمامة، سيستغرق الأمر 30 دقيقة ليصل لك خطر التقاط الفيروس".

وخلصوا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى أن التباعد الاجتماعي أقل أهمية من الكمامة".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:55 AM

ارتداء الكمامة أم التباعد الاجتماعي؟ دراسة تحسم الجدل

قالت: سيستغرق الأمر 30 دقيقة ليصل لك خطر التقاط الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجدت دراسة حديثة أن ارتداء الكمامة، بغض النظر عن نوعها، أفضل من التباعد الاجتماعي، من حيث وقاية الناس من فيروس كورونا المستجد.

ويعد ارتداء الكمامة من الإجراءات الضرورية في جل دول العالم للحد من انتشار "كوفيد-19"، رغم أن بعض العلماء يشككون في فعاليتها.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة الجديدة، التي أجراها فريق من الخبراء بالولايات المتحدة وألمانيا، وجدت أن ارتداء الكمامة "يمكن أن يقلل مخاطر التقاط الفيروس بنسبة تصل إلى 225 مرة، مقارنة بالاعتماد فقط على قاعدة الثلاثة أمتار".

وقال الباحثون إن "ارتداء الكمامة يوفر حماية فعالة للغاية، وفق سكاي نيوز".

وأضافوا: "إذا وقفت أمام شخص مصاب بكورونا لمدة 5 دقائق ومن دون كمامة، ففرصة التقاط الفيروس تبلغ 90 في المئة، حتى مع احترام مسافة التباعد".

وتابعوا: "في حين إذا كانت مرتدياً الكمامة، سيستغرق الأمر 30 دقيقة ليصل لك خطر التقاط الفيروس".

وخلصوا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى أن التباعد الاجتماعي أقل أهمية من الكمامة".

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