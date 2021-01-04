الكويت: فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم

بعد اتصالَيْن أجراهما وزير الخارجية الكويتي بولي العهد وأمير قطر

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن أجرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالَيْن بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.