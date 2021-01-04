الكويت: فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم
بعد اتصالَيْن أجراهما وزير الخارجية الكويتي بولي العهد وأمير قطر
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن أجرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالَيْن بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
الكويت: فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم
خالد الشاماني
سبق
2021-01-04
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن أجرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالَيْن بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
09:37 PM
اخر تعديل
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:15 PM
الكويت: فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم
بعد اتصالَيْن أجراهما وزير الخارجية الكويتي بولي العهد وأمير قطر
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود الجوية والبحرية والبرية بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن أجرى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالَيْن بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.