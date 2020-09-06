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جامعة القصيم تقدم 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف لخدمة التنمية بالمنطقة

بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030

أعلنت جامعة القصيم عن تقديمها لمنحة المشروعات البحثية لخدمة التنمية في منطقة القصيم، حيث تقدم الجامعة الدعم لعدد 10 مشروعات بحثية يقوم عليها 46 باحثًا، بإجمالي دعم يصل إلى 1.517.865 ريالاً، وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة عدة مجالات حيوية في مقدمتها مجال الطرق والنقل، ومجال المياه والبيئة، ومجال الإنتاج الحيواني ومجال وقاية النبات، حيث يقوم على تنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطبي البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.
وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور منصور الشريدة، أن هذه المنح البحثية يتم تقديمها لخدمة التنمية في المنطقة، حيث تم توجيهها إلى العديد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة، حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق منطقة القصيم، وفاعلية إعادة تدوير الأسفلت في رصف الطرق، فيما تناقش الأبحاث الخاصة بمجال المياه والبيئة طرق كشف التسريبات في شبكات إمدادات المياه وإستراتيجيات الحد منها، وكذلك التسرب في خزانات المياه الإستراتيجية، وكذلك إدارة حماة الغسيل العكسي من خلال تطوير مواد ماصة جديدة لمعالجة المياه، إضافة إلى بحث عن التقنية الخضراء لاستغلال رجيع محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم، وتقليل التلوث البيئي الناجم من عنابر الدواجن باستخدام تقنيات حديثة.

جامعة القصيم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة القصيم تقدم 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف لخدمة التنمية بالمنطقة
سبق

أعلنت جامعة القصيم عن تقديمها لمنحة المشروعات البحثية لخدمة التنمية في منطقة القصيم، حيث تقدم الجامعة الدعم لعدد 10 مشروعات بحثية يقوم عليها 46 باحثًا، بإجمالي دعم يصل إلى 1.517.865 ريالاً، وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة عدة مجالات حيوية في مقدمتها مجال الطرق والنقل، ومجال المياه والبيئة، ومجال الإنتاج الحيواني ومجال وقاية النبات، حيث يقوم على تنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطبي البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.
وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور منصور الشريدة، أن هذه المنح البحثية يتم تقديمها لخدمة التنمية في المنطقة، حيث تم توجيهها إلى العديد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة، حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق منطقة القصيم، وفاعلية إعادة تدوير الأسفلت في رصف الطرق، فيما تناقش الأبحاث الخاصة بمجال المياه والبيئة طرق كشف التسريبات في شبكات إمدادات المياه وإستراتيجيات الحد منها، وكذلك التسرب في خزانات المياه الإستراتيجية، وكذلك إدارة حماة الغسيل العكسي من خلال تطوير مواد ماصة جديدة لمعالجة المياه، إضافة إلى بحث عن التقنية الخضراء لاستغلال رجيع محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم، وتقليل التلوث البيئي الناجم من عنابر الدواجن باستخدام تقنيات حديثة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
02:44 PM

جامعة القصيم تقدم 10 منح بحثية بقيمة تتجاوز مليون ونصف لخدمة التنمية بالمنطقة

بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أعلنت جامعة القصيم عن تقديمها لمنحة المشروعات البحثية لخدمة التنمية في منطقة القصيم، حيث تقدم الجامعة الدعم لعدد 10 مشروعات بحثية يقوم عليها 46 باحثًا، بإجمالي دعم يصل إلى 1.517.865 ريالاً، وذلك بهدف المساهمة في دفع عجلة التنمية في المنطقة بما يساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتشمل المنح البحثية التي تقدمها الجامعة عدة مجالات حيوية في مقدمتها مجال الطرق والنقل، ومجال المياه والبيئة، ومجال الإنتاج الحيواني ومجال وقاية النبات، حيث يقوم على تنفيذ هذه المشاريع قسم الهندسة المدنية وقسم إنتاج النبات ووقايته، وقسم الطبي البيطري، وقسم إنتاج الحيوان وتربيته، ويستفيد من نتائجها ومخرجاتها عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة مثل مديرية خدمات المياه بالقصيم، وفرع وزارة النقل بالقصيم، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم.
وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور منصور الشريدة، أن هذه المنح البحثية يتم تقديمها لخدمة التنمية في المنطقة، حيث تم توجيهها إلى العديد من الأبحاث العلمية في الأقسام ذات الصلة، حيث تناقش الأبحاث في مجال النقل أسباب ظاهرة التخدد وعلاجها في طرق منطقة القصيم، وفاعلية إعادة تدوير الأسفلت في رصف الطرق، فيما تناقش الأبحاث الخاصة بمجال المياه والبيئة طرق كشف التسريبات في شبكات إمدادات المياه وإستراتيجيات الحد منها، وكذلك التسرب في خزانات المياه الإستراتيجية، وكذلك إدارة حماة الغسيل العكسي من خلال تطوير مواد ماصة جديدة لمعالجة المياه، إضافة إلى بحث عن التقنية الخضراء لاستغلال رجيع محطات تنقية المياه بمنطقة القصيم، وتقليل التلوث البيئي الناجم من عنابر الدواجن باستخدام تقنيات حديثة.

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