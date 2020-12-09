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مركز "منتزهات جدة" يطلق مبادرة "حينا الجميل"

ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وبشراكة مجتمعية بين مركز حي المنتزهات النموذجي وأمانة محافظة جدة، انطلقت مبادرة (حينا الجميل) للعمل على تحسين المشهد الحضري، من خلال رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ من المتطوعين والمتطوعات الذين قاموا برصد مظاهر التشوه البصري ورفعها للأمانة لتقوم بمعالجتها.

فيما نوه رئيس مجلس حي المنتزهات النموذجي الدكتور شوقي بن عثمان الزهراني بالجهود التي قدمها المتطوعون، وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تنطلق من أهداف المركز للمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لمملكتنا الغالية من خلال العمل على تحسين جودة الحياة، والعمل على رفع مساهمات المجتمع في العمل التطوعي، مقدمًا شكره لأمانة جدة ممثلة بالمسؤولية الاجتماعية في الأمانة على الجهود المميزة في التعاون في مثل هذه المبادرات.

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مركز "منتزهات جدة" يطلق مبادرة "حينا الجميل"
سبق

ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وبشراكة مجتمعية بين مركز حي المنتزهات النموذجي وأمانة محافظة جدة، انطلقت مبادرة (حينا الجميل) للعمل على تحسين المشهد الحضري، من خلال رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ من المتطوعين والمتطوعات الذين قاموا برصد مظاهر التشوه البصري ورفعها للأمانة لتقوم بمعالجتها.

فيما نوه رئيس مجلس حي المنتزهات النموذجي الدكتور شوقي بن عثمان الزهراني بالجهود التي قدمها المتطوعون، وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تنطلق من أهداف المركز للمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لمملكتنا الغالية من خلال العمل على تحسين جودة الحياة، والعمل على رفع مساهمات المجتمع في العمل التطوعي، مقدمًا شكره لأمانة جدة ممثلة بالمسؤولية الاجتماعية في الأمانة على الجهود المميزة في التعاون في مثل هذه المبادرات.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
12:01 AM

مركز "منتزهات جدة" يطلق مبادرة "حينا الجميل"

ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ضمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع، وبشراكة مجتمعية بين مركز حي المنتزهات النموذجي وأمانة محافظة جدة، انطلقت مبادرة (حينا الجميل) للعمل على تحسين المشهد الحضري، من خلال رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري.

جاء ذلك بمشاركة عددٍ من المتطوعين والمتطوعات الذين قاموا برصد مظاهر التشوه البصري ورفعها للأمانة لتقوم بمعالجتها.

فيما نوه رئيس مجلس حي المنتزهات النموذجي الدكتور شوقي بن عثمان الزهراني بالجهود التي قدمها المتطوعون، وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات تنطلق من أهداف المركز للمساهمة في تحقيق الرؤية الطموحة لمملكتنا الغالية من خلال العمل على تحسين جودة الحياة، والعمل على رفع مساهمات المجتمع في العمل التطوعي، مقدمًا شكره لأمانة جدة ممثلة بالمسؤولية الاجتماعية في الأمانة على الجهود المميزة في التعاون في مثل هذه المبادرات.

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