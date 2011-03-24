"الصحة": تسجيل 404 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 387 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 387 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374799 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6613 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 404 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 387 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-22
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 387 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374799 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6613 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
03:38 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:50 AM
"الصحة": تسجيل 404 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 387 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، تسجيل 404 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385424 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 387 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 374799 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6613 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4012 والحالات الحرجة 595 حالة.