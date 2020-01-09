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كورورنا يعود بشكل جديد.. "فيروس" غير معروف يجتاح الصين

اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض.. وتحقيق وبائي في مظاهره السريرية

أعلنت مجموعة من المختصين، أن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة، نشأته، والمنتشر في مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، نقلًا عن مجموعة المختصين اليوم الخميس: "كشفت الفحوص المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا.. وبعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووي، تم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض، مع وجود نوع جديد من كورونا، وقد أثبت الخبراء مسبقًا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروف نشأته؛ هو نوع جديد من فيروس كورونا".

وقال الخبراء وفق "روسيا اليوم": إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق الوبائي والتحقيق في المظاهر السريرية للمرض.

وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروف نشأته في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية. واعتبارًا من 5 يناير، تم اكتشاف 59 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة؛ 7 أشخاص في حالة خطيرة، وهناك 163 شخصًا آخرون تحت إشراف الأطباء، وهم من الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى.

وكشف تحقيق وبائي أن بعض المرضى كانوا يعملون في سوق المأكولات البحرية المحلية. وفي الوقت الحالي، لا توجد علامات واضحة على انتقال المرض من شخص لآخر، ولم تسجل أي حالات قاتلة.

كورونا الصين الالتهاب الرئوي

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كورورنا يعود بشكل جديد.. "فيروس" غير معروف يجتاح الصين
سبق

أعلنت مجموعة من المختصين، أن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة، نشأته، والمنتشر في مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، نقلًا عن مجموعة المختصين اليوم الخميس: "كشفت الفحوص المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا.. وبعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووي، تم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض، مع وجود نوع جديد من كورونا، وقد أثبت الخبراء مسبقًا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروف نشأته؛ هو نوع جديد من فيروس كورونا".

وقال الخبراء وفق "روسيا اليوم": إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق الوبائي والتحقيق في المظاهر السريرية للمرض.

وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروف نشأته في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية. واعتبارًا من 5 يناير، تم اكتشاف 59 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة؛ 7 أشخاص في حالة خطيرة، وهناك 163 شخصًا آخرون تحت إشراف الأطباء، وهم من الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى.

وكشف تحقيق وبائي أن بعض المرضى كانوا يعملون في سوق المأكولات البحرية المحلية. وفي الوقت الحالي، لا توجد علامات واضحة على انتقال المرض من شخص لآخر، ولم تسجل أي حالات قاتلة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:58 AM

كورورنا يعود بشكل جديد.. "فيروس" غير معروف يجتاح الصين

اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض.. وتحقيق وبائي في مظاهره السريرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة من المختصين، أن سبب تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروفة، نشأته، والمنتشر في مدينة ووهان الصينية هو نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني، نقلًا عن مجموعة المختصين اليوم الخميس: "كشفت الفحوص المخبرية عن وجود نوع جديد من فيروس كورونا.. وبعد إجراء الاختبار باستخدام طريقة الحمض النووي، تم اكتشاف 15 حالة مؤكدة من المرض، مع وجود نوع جديد من كورونا، وقد أثبت الخبراء مسبقًا أن سبب حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المعروف نشأته؛ هو نوع جديد من فيروس كورونا".

وقال الخبراء وفق "روسيا اليوم": إن هناك حاجة لمزيد من التحقيق الوبائي والتحقيق في المظاهر السريرية للمرض.

وفي أواخر ديسمبر، أبلغت السلطات عن تفشي الالتهاب الرئوي غير المعروف نشأته في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية. واعتبارًا من 5 يناير، تم اكتشاف 59 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة؛ 7 أشخاص في حالة خطيرة، وهناك 163 شخصًا آخرون تحت إشراف الأطباء، وهم من الذين كانوا على اتصال وثيق بالمرضى.

وكشف تحقيق وبائي أن بعض المرضى كانوا يعملون في سوق المأكولات البحرية المحلية. وفي الوقت الحالي، لا توجد علامات واضحة على انتقال المرض من شخص لآخر، ولم تسجل أي حالات قاتلة.

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