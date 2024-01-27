أمانة جدة تغلق 14 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد تنفيذ 8.429 جولة على مدار الأيام الثلاثة الماضية

نفذت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 8.429 جولة رقابية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة مرتبطة، وأسفرت عن رصد 60 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة، مُواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في الامتثال للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.