"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-19
أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان.
وقالت قيادة قوات التحالف: "رصدنا نشاطًا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي"، مشيرة إلى أن "مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود".
19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:06 AM
"التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بجازان
أكد: مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود
أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان.
وقالت قيادة قوات التحالف: "رصدنا نشاطًا وتحركات مشبوهة لأعمال عدائية من مطار صنعاء الدولي"، مشيرة إلى أن "مطار صنعاء تحول لثكنة عسكرية لإطلاق العمليات العدائية العابرة للحدود".