النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبد الملك" يثمّن تقديم السعودية منحة مشتقات نفطية لليمن بـ422 مليون دولار

أكد أنها تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة

أعرب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عن تقديره للدعم الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن هذه المنحة تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادةً وشعبًا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

عبّر في تغريدات على تويتر عن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، وكذا دعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبد الملك" يثمّن تقديم السعودية منحة مشتقات نفطية لليمن بـ422 مليون دولار
سبق

أعرب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عن تقديره للدعم الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن هذه المنحة تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادةً وشعبًا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

عبّر في تغريدات على تويتر عن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، وكذا دعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
01:00 AM

"عبد الملك" يثمّن تقديم السعودية منحة مشتقات نفطية لليمن بـ422 مليون دولار

أكد أنها تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
211

أعرب رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك عن تقديره للدعم الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن هذه المنحة تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادةً وشعبًا في كل اللحظات الصعبة والحرجة.

عبّر في تغريدات على تويتر عن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، وكذا دعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,730
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,003

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة