في معرض كتاب المخواة.. أسرة "رباب" تلتفّ حولها أثناء توقيع كتابها

حضر حفل التوقيع زوّار معرض الكتاب بالمحافظة

استوقف منظر التفاف أسرة "رباب" حولها وهي توقع إصدارها الأول وتهديه لوالدها، الذي حضر حفل التوقيع؛ زوار معرض الكتاب بمحافظة المخواة.



وتفصيلًا: حضرت أسرة الكاتبة رباب بنت أحمد الزهراني من مدينة الرياض لمشاركتها بهجةَ إصدارها الأول، مشكّلين حلقةً ثقافية كانت رباب فيها مركزًا اجتمع حوله كافة أفراد الأسرة من مختلف الأعمار وسط البهجة العامرة التي علت مُحيّا كافة أفراد الأسرة؛ في ملمح يعكس روح الألفة التي تجمعهم ويجسّد الدور اللافت الذي تلعبه الأسر في دعم مسيرة الأبناء.



وقالت لـ"سبق" الكاتبة رباب الزهراني: هذا الدعم هو دافعي نحو الحضور المؤثر، وأسرتي من والدين وإخوة هم المدد الكبير لمسيرتي وبهم تتحقق طموحاتي.



وأضافت: ممتنّة للمخواة ومعرضها المميز والقائمين عليه، الذي احتضن لحظات إشهار كتابي

(ملاذ ما تكفيه السطور)، كما أثمّن للقائمين عليه ما وجدته وأسرتي من حفاوة تعكس جمال أرواح الناس هنا، مؤكّدةً أنها تطمح لطرح المزيد من الإصدارات سعيًا نحو ترسيخ اسمها.