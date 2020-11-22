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"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير التعليم: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان

قال في إحاطة على هامش القمة: لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات أثناء الأزمة

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، موضحاً أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث.

وأضاف الوزير اليوم في إحاطة إعلامية حول استمرارية التعليم في أوقات الأزمات على هامش أعمال قمة العشرين: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا؛ لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان، ولم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا، ونقلنا التعليم أثناء الأزمة ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية.

وتابع "آل الشيخ": خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بُعد و6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الإلكتروني لاستمرار التعليم.

وقال: هناك تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة، والأمر أصبح أكثر سهولة؛ بسبب البنية التي تم إيجادها.

وأضاف الوزير: بعد أن أصبح التعليم متاحاً 24 ساعة على مدار الأسبوع، أصبح ممكناً للطلاب تسريع تعليمهم، مما يؤدي إلى إمكانية تغير مفهوم التعليم الممتد من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي بصورة جوهرية والمساواة في الوصول، وفرص التعلم أصبحت مسألة مضمونة للجميع بغض النظر عن الموقع.

وقال: بثت وزارة التعليم 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة.

وتابع "آل الشيخ": التحديات تمثل فرصاً جديدة، حيث الأسرة والمجتمع هي أكثر انخراطاً في دعم تعليم أبنائهم وبناتهم.

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان
سبق

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، موضحاً أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث.

وأضاف الوزير اليوم في إحاطة إعلامية حول استمرارية التعليم في أوقات الأزمات على هامش أعمال قمة العشرين: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا؛ لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان، ولم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا، ونقلنا التعليم أثناء الأزمة ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية.

وتابع "آل الشيخ": خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بُعد و6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الإلكتروني لاستمرار التعليم.

وقال: هناك تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة، والأمر أصبح أكثر سهولة؛ بسبب البنية التي تم إيجادها.

وأضاف الوزير: بعد أن أصبح التعليم متاحاً 24 ساعة على مدار الأسبوع، أصبح ممكناً للطلاب تسريع تعليمهم، مما يؤدي إلى إمكانية تغير مفهوم التعليم الممتد من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي بصورة جوهرية والمساواة في الوصول، وفرص التعلم أصبحت مسألة مضمونة للجميع بغض النظر عن الموقع.

وقال: بثت وزارة التعليم 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة.

وتابع "آل الشيخ": التحديات تمثل فرصاً جديدة، حيث الأسرة والمجتمع هي أكثر انخراطاً في دعم تعليم أبنائهم وبناتهم.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
02:19 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:48 PM

وزير التعليم: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان

قال في إحاطة على هامش القمة: لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات أثناء الأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، موضحاً أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث.

وأضاف الوزير اليوم في إحاطة إعلامية حول استمرارية التعليم في أوقات الأزمات على هامش أعمال قمة العشرين: قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا؛ لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان، ولم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا، ونقلنا التعليم أثناء الأزمة ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية.

وتابع "آل الشيخ": خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بُعد و6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الإلكتروني لاستمرار التعليم.

وقال: هناك تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة، والأمر أصبح أكثر سهولة؛ بسبب البنية التي تم إيجادها.

وأضاف الوزير: بعد أن أصبح التعليم متاحاً 24 ساعة على مدار الأسبوع، أصبح ممكناً للطلاب تسريع تعليمهم، مما يؤدي إلى إمكانية تغير مفهوم التعليم الممتد من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي بصورة جوهرية والمساواة في الوصول، وفرص التعلم أصبحت مسألة مضمونة للجميع بغض النظر عن الموقع.

وقال: بثت وزارة التعليم 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة.

وتابع "آل الشيخ": التحديات تمثل فرصاً جديدة، حيث الأسرة والمجتمع هي أكثر انخراطاً في دعم تعليم أبنائهم وبناتهم.

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