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دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

تمركزت بنهاية طريق الليث وصولاً إلى البحر لإخطار القادمين بالمنع

أخلت قوات خفر السواحل مساء اليوم الجمعة شاطئ الشعيبة من المتنزهين، ومنعت مرتاديه من الجلوس على الشاطئ.

وتفصيلاً، ذكر مصدر أن توجيهات صدرت بمنع وجود الناس على الشاطئ حرصًا على سلامتهم كإجراء احترازي بعد رصد وجود المركبات والأشخاص في الموقع.

وتجاوب مرتادو الشاطئ مع دوريات خفر السواحل التي مشطت الموقع كاملاً حتى خلا من أي مركبة فيه، كما تمركزت إحدى الدوريات في المدخل الترابي الممتد من نهاية طريق الليث وصولاً إلى بحر الشعيبة لإخطار القادمين بالمنع.

فيروس كورونا الجديد الشعيبة بحر الشعيبة خفر السواحل شاطئ الشعيبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا
سبق

أخلت قوات خفر السواحل مساء اليوم الجمعة شاطئ الشعيبة من المتنزهين، ومنعت مرتاديه من الجلوس على الشاطئ.

وتفصيلاً، ذكر مصدر أن توجيهات صدرت بمنع وجود الناس على الشاطئ حرصًا على سلامتهم كإجراء احترازي بعد رصد وجود المركبات والأشخاص في الموقع.

وتجاوب مرتادو الشاطئ مع دوريات خفر السواحل التي مشطت الموقع كاملاً حتى خلا من أي مركبة فيه، كما تمركزت إحدى الدوريات في المدخل الترابي الممتد من نهاية طريق الليث وصولاً إلى بحر الشعيبة لإخطار القادمين بالمنع.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
08:32 PM

دوريات خفر السواحل تخلي شاطئ الشعيبة من المتنزهين احترازيًّا

تمركزت بنهاية طريق الليث وصولاً إلى البحر لإخطار القادمين بالمنع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
6,120

أخلت قوات خفر السواحل مساء اليوم الجمعة شاطئ الشعيبة من المتنزهين، ومنعت مرتاديه من الجلوس على الشاطئ.

وتفصيلاً، ذكر مصدر أن توجيهات صدرت بمنع وجود الناس على الشاطئ حرصًا على سلامتهم كإجراء احترازي بعد رصد وجود المركبات والأشخاص في الموقع.

وتجاوب مرتادو الشاطئ مع دوريات خفر السواحل التي مشطت الموقع كاملاً حتى خلا من أي مركبة فيه، كما تمركزت إحدى الدوريات في المدخل الترابي الممتد من نهاية طريق الليث وصولاً إلى بحر الشعيبة لإخطار القادمين بالمنع.

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