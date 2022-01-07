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بعد الإعلان عن التجديد مع "كنو" بساعات.. النصر يتوعّد الهلال

المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال

بعد ساعات قليلة من إعلان نادي الهلال، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" محمد كنو حتى 2025، وتحديداً في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر؛ بياناً رسمياً موضحة خلاله التوقيع مع محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة من عقده الحالي مع ناديه الهلال.

وجاء في البيان: توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو، حيث أرسلت إشعاراً إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة.

وكان نادي النصر قد وقع عقداً احترافياً رسمياً مع اللاعب محمد كنو، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه (الفترة الحرة).

وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد، إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تشهد الأزمة فصولاً من الأزمة القانونية بين الغريمين الهلال والنصر خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد الإعلان عن التجديد مع "كنو" بساعات.. النصر يتوعّد الهلال
سبق

بعد ساعات قليلة من إعلان نادي الهلال، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" محمد كنو حتى 2025، وتحديداً في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر؛ بياناً رسمياً موضحة خلاله التوقيع مع محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة من عقده الحالي مع ناديه الهلال.

وجاء في البيان: توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو، حيث أرسلت إشعاراً إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة.

وكان نادي النصر قد وقع عقداً احترافياً رسمياً مع اللاعب محمد كنو، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه (الفترة الحرة).

وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد، إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تشهد الأزمة فصولاً من الأزمة القانونية بين الغريمين الهلال والنصر خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:26 PM

بعد الإعلان عن التجديد مع "كنو" بساعات.. النصر يتوعّد الهلال

المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد ساعات قليلة من إعلان نادي الهلال، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" محمد كنو حتى 2025، وتحديداً في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أصدرت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر؛ بياناً رسمياً موضحة خلاله التوقيع مع محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة من عقده الحالي مع ناديه الهلال.

وجاء في البيان: توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو، حيث أرسلت إشعاراً إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة.

وكان نادي النصر قد وقع عقداً احترافياً رسمياً مع اللاعب محمد كنو، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه (الفترة الحرة).

وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد، إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تشهد الأزمة فصولاً من الأزمة القانونية بين الغريمين الهلال والنصر خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الحالية .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,303
201,250 سيارة ..

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