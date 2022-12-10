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مستشفى الفيصل ينظم فعالية اليوم العالمي للجودة

تحت شعار "القيادة كل يوم" واشتملت عدة أركان

نظَّم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ممثلاً بقسم الجودة، فعالية اليوم العالمي للجودة تحت شعار "القيادة كل يوم" بحضور مدير المستشفى، الدكتور عتيق بن محمد القرني، ومساعد مدير المستشفى، عبدالعزيز السنيد، والمدير الطبي، الدكتور يوسف البلوي .

واشتملت الفعالية على أركان متنوعة، وتم التأكيد على أهمية دور القيادة في دعم بيئة الجودة وسلامة المرضى، كما تم تقديم مواد توعوية عن معايير السلامة الأساسية والأهداف الدولية لسلامة المرضى، وأهمية كتابة تقارير الحيود والتي تهدف للتعرف على نقاط الخطورة ومن ثم التحسين المستمر لبيئة العمل.

وشارك في الفعالية كل من قسم التثقيف الصحي وإدارة المخاطر؛ حيث قدَّم قسم التثقيف الصحي مشاركة بعنوان: تحدث مع مقدمي الخدمة الصحية، والتي هدفت إلى التأكيد على دور المريض في الحد من الأخطاء الطبية.

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مستشفى الفيصل ينظم فعالية اليوم العالمي للجودة
سبق

نظَّم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ممثلاً بقسم الجودة، فعالية اليوم العالمي للجودة تحت شعار "القيادة كل يوم" بحضور مدير المستشفى، الدكتور عتيق بن محمد القرني، ومساعد مدير المستشفى، عبدالعزيز السنيد، والمدير الطبي، الدكتور يوسف البلوي .

واشتملت الفعالية على أركان متنوعة، وتم التأكيد على أهمية دور القيادة في دعم بيئة الجودة وسلامة المرضى، كما تم تقديم مواد توعوية عن معايير السلامة الأساسية والأهداف الدولية لسلامة المرضى، وأهمية كتابة تقارير الحيود والتي تهدف للتعرف على نقاط الخطورة ومن ثم التحسين المستمر لبيئة العمل.

وشارك في الفعالية كل من قسم التثقيف الصحي وإدارة المخاطر؛ حيث قدَّم قسم التثقيف الصحي مشاركة بعنوان: تحدث مع مقدمي الخدمة الصحية، والتي هدفت إلى التأكيد على دور المريض في الحد من الأخطاء الطبية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
04:23 PM

مستشفى الفيصل ينظم فعالية اليوم العالمي للجودة

تحت شعار "القيادة كل يوم" واشتملت عدة أركان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظَّم مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ممثلاً بقسم الجودة، فعالية اليوم العالمي للجودة تحت شعار "القيادة كل يوم" بحضور مدير المستشفى، الدكتور عتيق بن محمد القرني، ومساعد مدير المستشفى، عبدالعزيز السنيد، والمدير الطبي، الدكتور يوسف البلوي .

واشتملت الفعالية على أركان متنوعة، وتم التأكيد على أهمية دور القيادة في دعم بيئة الجودة وسلامة المرضى، كما تم تقديم مواد توعوية عن معايير السلامة الأساسية والأهداف الدولية لسلامة المرضى، وأهمية كتابة تقارير الحيود والتي تهدف للتعرف على نقاط الخطورة ومن ثم التحسين المستمر لبيئة العمل.

وشارك في الفعالية كل من قسم التثقيف الصحي وإدارة المخاطر؛ حيث قدَّم قسم التثقيف الصحي مشاركة بعنوان: تحدث مع مقدمي الخدمة الصحية، والتي هدفت إلى التأكيد على دور المريض في الحد من الأخطاء الطبية.

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