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ضمن خططها للتوسع محلياً وعالمياً.. "البيك" تُدشن باكورة فروعها في البحرين

مواكبةً لرؤية 2030 وتحقيقاً لبرنامج ريادة الشركات الوطنية

في إطار تطوير الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً والمساهمة في تصدير الكوادر الوطنية للخارج، دشّنت شركة البيك للأنظمة الغذائية فرعين جديدين في مملكة البحرين، ضمن خططها الاستراتيجية في التوسع محلياً وعالمياً، بعد القفزات النوعية التي حققتها في الداخل.

وتأتي خطط شركة "البيك" التوسعية للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج "ريادة الشركات الوطنية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ما ينعكس إيجاباً على صورة السعودية ومتانتها الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، ويحقق هذا التعاون مع مملكة البحرين في استمرار التكامل الثنائي بين الشباب السعودي والبحريني في تبادل الخبرات العملية والوظيفية.

وتهدف شركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة في الاستمرار بنهجها التوسعي الاستراتيجي للتحول من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة، والاهتمام في تطوير وتأهيل وزيادة الكوادر الوطنية، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد موظفيها السعوديين وتصدير معرفتهم للخارج، لتواكب مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق أهداف برنامج "ريادة الشركات الوطنية".

وبدأ عمل سلسلة مطاعم "البيك" في عام 1974م بمنطقة الشرفية في جدة، وفي مارس عام 1976م تم افتتاح الفرع الثاني في مبنى الدخيل، وهو الفرع الذي أسهم في انطلاق باقي فروع سلسلة مطاعم البيك، ليصل عدد الفروع إلى 114 فرع موزعة على كل مناطق المملكة.

وعلى مدى 46 عاماً، يعد "البيك" من أوائل الشركات التي تهتم في تطوير وتصدير الكفاءات والكوادر الوطنية، والعمل على تنمية المهارات وتحسين بيئة العمل، وتعتبر وجهة الشباب السعودي الراغب في التطوير في قطاع الأغذية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن خططها للتوسع محلياً وعالمياً.. "البيك" تُدشن باكورة فروعها في البحرين
سبق

في إطار تطوير الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً والمساهمة في تصدير الكوادر الوطنية للخارج، دشّنت شركة البيك للأنظمة الغذائية فرعين جديدين في مملكة البحرين، ضمن خططها الاستراتيجية في التوسع محلياً وعالمياً، بعد القفزات النوعية التي حققتها في الداخل.

وتأتي خطط شركة "البيك" التوسعية للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج "ريادة الشركات الوطنية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ما ينعكس إيجاباً على صورة السعودية ومتانتها الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، ويحقق هذا التعاون مع مملكة البحرين في استمرار التكامل الثنائي بين الشباب السعودي والبحريني في تبادل الخبرات العملية والوظيفية.

وتهدف شركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة في الاستمرار بنهجها التوسعي الاستراتيجي للتحول من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة، والاهتمام في تطوير وتأهيل وزيادة الكوادر الوطنية، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد موظفيها السعوديين وتصدير معرفتهم للخارج، لتواكب مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق أهداف برنامج "ريادة الشركات الوطنية".

وبدأ عمل سلسلة مطاعم "البيك" في عام 1974م بمنطقة الشرفية في جدة، وفي مارس عام 1976م تم افتتاح الفرع الثاني في مبنى الدخيل، وهو الفرع الذي أسهم في انطلاق باقي فروع سلسلة مطاعم البيك، ليصل عدد الفروع إلى 114 فرع موزعة على كل مناطق المملكة.

وعلى مدى 46 عاماً، يعد "البيك" من أوائل الشركات التي تهتم في تطوير وتصدير الكفاءات والكوادر الوطنية، والعمل على تنمية المهارات وتحسين بيئة العمل، وتعتبر وجهة الشباب السعودي الراغب في التطوير في قطاع الأغذية.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
11:35 AM

ضمن خططها للتوسع محلياً وعالمياً.. "البيك" تُدشن باكورة فروعها في البحرين

مواكبةً لرؤية 2030 وتحقيقاً لبرنامج ريادة الشركات الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار تطوير الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً والمساهمة في تصدير الكوادر الوطنية للخارج، دشّنت شركة البيك للأنظمة الغذائية فرعين جديدين في مملكة البحرين، ضمن خططها الاستراتيجية في التوسع محلياً وعالمياً، بعد القفزات النوعية التي حققتها في الداخل.

وتأتي خطط شركة "البيك" التوسعية للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج "ريادة الشركات الوطنية"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالمياً، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها؛ ما ينعكس إيجاباً على صورة السعودية ومتانتها الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، ويحقق هذا التعاون مع مملكة البحرين في استمرار التكامل الثنائي بين الشباب السعودي والبحريني في تبادل الخبرات العملية والوظيفية.

وتهدف شركة البيك للأنظمة الغذائية المحدودة في الاستمرار بنهجها التوسعي الاستراتيجي للتحول من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة، والاهتمام في تطوير وتأهيل وزيادة الكوادر الوطنية، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد موظفيها السعوديين وتصدير معرفتهم للخارج، لتواكب مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق أهداف برنامج "ريادة الشركات الوطنية".

وبدأ عمل سلسلة مطاعم "البيك" في عام 1974م بمنطقة الشرفية في جدة، وفي مارس عام 1976م تم افتتاح الفرع الثاني في مبنى الدخيل، وهو الفرع الذي أسهم في انطلاق باقي فروع سلسلة مطاعم البيك، ليصل عدد الفروع إلى 114 فرع موزعة على كل مناطق المملكة.

وعلى مدى 46 عاماً، يعد "البيك" من أوائل الشركات التي تهتم في تطوير وتصدير الكفاءات والكوادر الوطنية، والعمل على تنمية المهارات وتحسين بيئة العمل، وتعتبر وجهة الشباب السعودي الراغب في التطوير في قطاع الأغذية.

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