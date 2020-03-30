البرتغالي "خيسوس" يوجّه رسالة لجماهير "الهلال"

بعث المدير الفني السابق لنادي الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس برسالة لجماهير نادي الهلال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ بسبب رسائل المودة والاطمئنان التي كانت ترسلها الجماهير إليه.

وقال المدرب: "تلقيت العديد من الرسائل من أصدقائي العرب وجماهير الهلال، رسائل لامست قلبي، وذكّروني بلحظات رائعة، لذلك سأشارك هنا صوراً تخبرنا قليلاً عن تاريخي في المملكة العربية السعودية."

وأضاف: "أحمل هذه الذكريات بفخر كبير، وستظل دائماً حية في ذاكرتي".

ويوجد المدرب البرتغالي حالياً في الحجر الصحي في البرتغال، حيث ترددت أنباء عن إصابته بفيروس "كورونا" قبل أن تنفي التحاليل الطبية التي خضع لها تلك الأنباء.