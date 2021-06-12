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"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وبالتنسيق مع وزارتَيْ الداخلية المالية

أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية، تتيح للزوار من خارج السعودية تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

يأتي ذلك في إطار جهود حكومة السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ويمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة، وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي:
https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها
سبق

أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية، تتيح للزوار من خارج السعودية تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

يأتي ذلك في إطار جهود حكومة السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ويمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة، وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي:
https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
01:06 AM

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وبالتنسيق مع وزارتَيْ الداخلية المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية، خدمة إلكترونية، تتيح للزوار من خارج السعودية تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها، وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد. وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

يأتي ذلك في إطار جهود حكومة السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ويمكن للزوار من خارج السعودية الاستفادة من الخدمة، وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة على الرابط الآتي:
https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa

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