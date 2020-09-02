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تراجع سعر النفط متأثراً بانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا

فَقَدَ أكثرَ من 1.5%

فقد النفط أكثر من 1.5 في المئة، اليوم (الأربعاء)؛ إذ عكس مساره بعد انخفاض الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد من الجائحة قد يكون أبطأ من المتوقع.

وتحولت أسعار العقود الآجلة إلى الخسارة؛ بعد أن أظهرت بيانات حكومية من الولايات المتحدة انخفاض الطلب على البنزين مقارنة بالأسبوع السابق، متجاهلة بيانات إيجابية بشأن مخزونات النفط.

وانخفضت مخزونات الخام 9.4 مليون برميل، في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من نزول قدره 1.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز"، وتتناول البيانات فترة تسبب خلالها الإعصار لورا في إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير.

وهبط خام القياس العالمي برنت 69 سنتاً، بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 44.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد مكاسب ليومين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو اثنين بالمئة إلى 41.94 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع سعر النفط متأثراً بانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا
سبق

فقد النفط أكثر من 1.5 في المئة، اليوم (الأربعاء)؛ إذ عكس مساره بعد انخفاض الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد من الجائحة قد يكون أبطأ من المتوقع.

وتحولت أسعار العقود الآجلة إلى الخسارة؛ بعد أن أظهرت بيانات حكومية من الولايات المتحدة انخفاض الطلب على البنزين مقارنة بالأسبوع السابق، متجاهلة بيانات إيجابية بشأن مخزونات النفط.

وانخفضت مخزونات الخام 9.4 مليون برميل، في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من نزول قدره 1.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز"، وتتناول البيانات فترة تسبب خلالها الإعصار لورا في إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير.

وهبط خام القياس العالمي برنت 69 سنتاً، بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 44.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد مكاسب ليومين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو اثنين بالمئة إلى 41.94 دولارًا للبرميل.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:13 PM

تراجع سعر النفط متأثراً بانخفاض الطلب على البنزين في أمريكا

فَقَدَ أكثرَ من 1.5%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فقد النفط أكثر من 1.5 في المئة، اليوم (الأربعاء)؛ إذ عكس مساره بعد انخفاض الطلب على البنزين بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد من الجائحة قد يكون أبطأ من المتوقع.

وتحولت أسعار العقود الآجلة إلى الخسارة؛ بعد أن أظهرت بيانات حكومية من الولايات المتحدة انخفاض الطلب على البنزين مقارنة بالأسبوع السابق، متجاهلة بيانات إيجابية بشأن مخزونات النفط.

وانخفضت مخزونات الخام 9.4 مليون برميل، في أحدث أسبوع إلى 498.4 مليون برميل، وهو تراجع أكبر بكثير من نزول قدره 1.9 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع أجرته "رويترز"، وتتناول البيانات فترة تسبب خلالها الإعصار لورا في إغلاق منشآت الإنتاج والتكرير.

وهبط خام القياس العالمي برنت 69 سنتاً، بما يعادل 1.5 بالمئة إلى 44.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد مكاسب ليومين.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا أو اثنين بالمئة إلى 41.94 دولارًا للبرميل.

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