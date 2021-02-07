"الادخار في المسكن" أول مبادرة توعوية لرفع ثقافة الادخار في بناء المنازل

عبر 30 برنامجاً يطلقها مركز المسؤولية الاجتماعية و"الإسكان"

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإسكان مبادرة "الادخار في المسكن" التوعوية والتثقيفية، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث تم تصميم المبادرة بشكل محكم بالتعاون مع الشركاء؛ وذلك بهدف رفع ثقافة الادخار في بناء المنازل، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول أسلوب الحياة في مجال البناء وتحديد الأولويات فيه من خلال تقديم أكثر من 30 برنامجاً تشمل ندوات وملتقيات وورش عمل ودورات في الفترة المحددة يقدمها نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرة والقرار في هذا المجال من الأكاديميين في عدد من الجامعات السعودية ووزارة الإسكان.

كما أن من أهداف المبادرة تسليط الضوء على إيجابيات الادخار في المسكن بدايةً من المساحة التي يُبنى عليها البيت، وانتهاءً بكل التبعات بهذا الموضوع، والذي يهدف فيه أن يكون أسلوب حياة يتخذه السعوديون في البحث وشراء المسكن، وهو الأسلوب العالمي المتبع.

وتهدف مبادرة الادخار في بناء المسكن إلى تعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وإيجاد برامج موجهة لغرض الادخار، ومن أهمها الادخار في السكن يمثل أحد العوائق المهمة لدى شريحة من الناس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتجاوزها لإمكاناتهم المالية، كذلك بث الحماس في الموظفين والمواطنين لتفعيل الادخار على المدى البعيد، وتوجيه السلوك نحو ثقافة الادخار.

ومن أهداف المبادرة أيضاً حث المواطنين على تملك السكن (المرحلي) الذي تتوافق مع الإمكانات والاحتياجات، بالإضافة إلى تعريف الناس بسلبيات ارتفاع المبالغ المطلوبة لتشغيل هذا المسكن الكبير من فواتير مرتفعة للكهرباء والماء وكذلك تكاليف الصيانة والتحسينات الدورية، التي تستنزف الكثير شهريا أو سنوياً، كذلك رفع مستوى الدخل، وتحسين بيئة الاستثمار للأفراد.

كما تهدف مبادرة الادخار أيضاً إلى تقديم حلول سكنية تُمكّن الأسر السعودية من تلك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، أيضاً جعل الادخار في السكن اسلوب حياة يعمل به الجيل هذا ويعلمه للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على تمويل عقاري يناسب مدخراتهم المالية.

وبمناسبة رعاية بنك البلاد لهذه المبادرة صرح الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي للبنك: "يعمل بنك البلاد بشكل مستمر لترسيخ مفهوم الادخار ويحرص علي نشر ثقافة الوعي المالي في المجتمع حيث حقننا الأهداف المرجوة من مبادرة الادخار التي تم تنفيذها على مراحل، المرحلة الأولى كانت تستهدف أبناءنا بمختلف الفئات وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية بالتأهيل والتدريب والمرحلة الثانية كانت تسعى إلى نشر ثقافة الادخار بين الموظفين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج".

وأضاف "العنيزان": "وأيضاً يسعى بنك البلاد إلى أن يكون له دور رائد في مختلف القطاعات الاقتصادية التي من أهمها قطاع الإسكان التي استهدفها البنك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لتوعية المواطنين بأهمية تطوير وتحسين الإدارة المالية والتخطيط المحكم ووضع الأولويات الأساسية لمسكن مناسب لاحتياجاتهم وإمكانياتهم".