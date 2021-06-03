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"صحي محايل عسير" يشارك في احتفال اليوم العالمي لمكافحة التدخين

شارك مركز محايل بقطاع محايل الصحي في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين من خلال معرض توعوي على هامش الاحتفالية للتوعية بأضراره.

وتهدف الاحتفالية لوصول الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة من مراجعي وزوار المركز.

وبلغ عدد المستفيدين 80 شخصاً قدمت لهم النصائح والإرشاد المساعدة للإقلاع عن التدخين وطرق الوقاية عبر توزيع عدد من الكتيبات والبروشورات التثقيفية.

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"صحي محايل عسير" يشارك في احتفال اليوم العالمي لمكافحة التدخين
سبق

شارك مركز محايل بقطاع محايل الصحي في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين من خلال معرض توعوي على هامش الاحتفالية للتوعية بأضراره.

وتهدف الاحتفالية لوصول الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة من مراجعي وزوار المركز.

وبلغ عدد المستفيدين 80 شخصاً قدمت لهم النصائح والإرشاد المساعدة للإقلاع عن التدخين وطرق الوقاية عبر توزيع عدد من الكتيبات والبروشورات التثقيفية.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
12:15 PM

"صحي محايل عسير" يشارك في احتفال اليوم العالمي لمكافحة التدخين

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بندر آل عوض - محايل عسير
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142

شارك مركز محايل بقطاع محايل الصحي في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين من خلال معرض توعوي على هامش الاحتفالية للتوعية بأضراره.

وتهدف الاحتفالية لوصول الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة من مراجعي وزوار المركز.

وبلغ عدد المستفيدين 80 شخصاً قدمت لهم النصائح والإرشاد المساعدة للإقلاع عن التدخين وطرق الوقاية عبر توزيع عدد من الكتيبات والبروشورات التثقيفية.

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