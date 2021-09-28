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"فيسبوك" تعلن تعليق طرح تطبيق إنستغرام لمن هم دون 13 عاماً.. تعرّف على السبب؟

أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".

جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".

مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"فيسبوك" تعلن تعليق طرح تطبيق إنستغرام لمن هم دون 13 عاماً.. تعرّف على السبب؟
سبق

أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".

جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".

مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:23 AM

"فيسبوك" تعلن تعليق طرح تطبيق إنستغرام لمن هم دون 13 عاماً.. تعرّف على السبب؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن القائمون على إنستغرام تعليق خطط لطرح نسخة من التطبيق، التابع لشركة فيسبوك، لمَن هم دون 13 عاماً، طبقاً لـ "بي بي سي".

وقال رئيس إنستغرام، آدم موسيري؛ في تدوينة، إن فيسبوك ستستغل الوقت للاستماع إلى "أولياء الأمور والخبراء وصانعي السياسة والجهات الرقابية".

جاء ذلك بعد تسريب وثيقة بحث داخلية، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أظهرت أن إنستغرام "سام بالنسبة للمراهقات".

مديرة الأبحاث في فيسبوك، براتيتي رايتشودري؛ قالت في تدوينة أخيرا، إن هذه المزاعم "ببساطة غير دقيقة".

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