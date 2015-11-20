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تحذير شديد للمدخنين من جمعية السرطان الأمريكية.. تعرَّف عليه

أفادت جمعية السرطان الأمريكية، بأن التدخين هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، طبقاً لصحيفة "إكسبريس".

وأشار تقرير للجمعية إلى أن حوالي 25% من سرطانات البنكرياس يُعتقد أنها ناجمة عن تدخين السجائر، على الرغم من أن "خطر الإصابة بسرطان البنكرياس يبدأ بالانخفاض بمجرد توقف الشخص عن التدخين".

وأوصت جمعية السرطان الأمريكية باتباع نمط الأكل الصحي الذي يتضمن كثيراً من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وهذا يحد أو يتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنّعة.

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تحذير شديد للمدخنين من جمعية السرطان الأمريكية.. تعرَّف عليه
سبق

أفادت جمعية السرطان الأمريكية، بأن التدخين هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، طبقاً لصحيفة "إكسبريس".

وأشار تقرير للجمعية إلى أن حوالي 25% من سرطانات البنكرياس يُعتقد أنها ناجمة عن تدخين السجائر، على الرغم من أن "خطر الإصابة بسرطان البنكرياس يبدأ بالانخفاض بمجرد توقف الشخص عن التدخين".

وأوصت جمعية السرطان الأمريكية باتباع نمط الأكل الصحي الذي يتضمن كثيراً من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وهذا يحد أو يتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنّعة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
10:19 AM

تحذير شديد للمدخنين من جمعية السرطان الأمريكية.. تعرَّف عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جمعية السرطان الأمريكية، بأن التدخين هو أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس، طبقاً لصحيفة "إكسبريس".

وأشار تقرير للجمعية إلى أن حوالي 25% من سرطانات البنكرياس يُعتقد أنها ناجمة عن تدخين السجائر، على الرغم من أن "خطر الإصابة بسرطان البنكرياس يبدأ بالانخفاض بمجرد توقف الشخص عن التدخين".

وأوصت جمعية السرطان الأمريكية باتباع نمط الأكل الصحي الذي يتضمن كثيراً من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وهذا يحد أو يتجنب اللحوم الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنّعة.

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