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"أكاديمية مسك" تربط خريجي برامجها بـ400 وظيفة في أكثر من 50 شركة

دعتهم لزيارة معرض التوظيف الافتراضي للتواصل مع أصحاب الأعمال

دعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، 3500 شاب وفتاة من خريجي برامجها، إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة.

وتهدف الأكاديمية من هذه المنصة الافتراضية إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم إلكترونياً.

وأعلنت أكاديمية مسك عن فتح الموقع الإلكتروني للمعرض الافتراضي يومي 10 و11 صفر 1441هـ الموافق 9 و10 أكتوبر 2019، على الرابط https://miskacademy.vfairs.com/en.

ومن المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبونها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته أكاديمية مسك بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة وبالوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع العديد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، حيث تضمن المعرض الأول 40 شركة وأكثر من 1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة.

وتعكس هذه المنصة الافتراضية حرص أكاديمية مسك على متابعة مخرجاتها وتنمية علاقاتها مع شركائها بما يسهم إيجاباً في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوظف قدراتها التوظيف الأفضل، إلى جانب تقديم عمل تعليمي متكامل يبدأ بالتدريب وينتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على إشراك المتدربين في دورات مكثفة في التخصصات التقنية، مما يضمن دخولهم سوق العمل، كون أحد أهم أهدافها، تمكين الشباب السعودي - من الجنسين - وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الوظيفية.

وتتمتع أكاديمية مسك بشراكات عالمية في القطاع التقني، فيما تركز على تخريج شباب ذوي معارف ومهارات عالية، ليتمكنوا من تقديم المساهمة الثمينة لمنظماتهم، نظراً للمساهمة في تطوير نماذج قيادية في المملكة.

أكاديمية مسك مسك مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أكاديمية مسك" تربط خريجي برامجها بـ400 وظيفة في أكثر من 50 شركة
سبق

دعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، 3500 شاب وفتاة من خريجي برامجها، إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة.

وتهدف الأكاديمية من هذه المنصة الافتراضية إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم إلكترونياً.

وأعلنت أكاديمية مسك عن فتح الموقع الإلكتروني للمعرض الافتراضي يومي 10 و11 صفر 1441هـ الموافق 9 و10 أكتوبر 2019، على الرابط https://miskacademy.vfairs.com/en.

ومن المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبونها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته أكاديمية مسك بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة وبالوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع العديد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، حيث تضمن المعرض الأول 40 شركة وأكثر من 1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة.

وتعكس هذه المنصة الافتراضية حرص أكاديمية مسك على متابعة مخرجاتها وتنمية علاقاتها مع شركائها بما يسهم إيجاباً في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوظف قدراتها التوظيف الأفضل، إلى جانب تقديم عمل تعليمي متكامل يبدأ بالتدريب وينتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على إشراك المتدربين في دورات مكثفة في التخصصات التقنية، مما يضمن دخولهم سوق العمل، كون أحد أهم أهدافها، تمكين الشباب السعودي - من الجنسين - وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الوظيفية.

وتتمتع أكاديمية مسك بشراكات عالمية في القطاع التقني، فيما تركز على تخريج شباب ذوي معارف ومهارات عالية، ليتمكنوا من تقديم المساهمة الثمينة لمنظماتهم، نظراً للمساهمة في تطوير نماذج قيادية في المملكة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
03:02 PM

"أكاديمية مسك" تربط خريجي برامجها بـ400 وظيفة في أكثر من 50 شركة

دعتهم لزيارة معرض التوظيف الافتراضي للتواصل مع أصحاب الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، 3500 شاب وفتاة من خريجي برامجها، إلى زيارة معرض التوظيف الافتراضي، الذي سيجمع الراغبين في البحث عن فرص وظيفية بأكثر من 50 شركة مشاركة تعرض أكثر من 400 وظيفة.

وتهدف الأكاديمية من هذه المنصة الافتراضية إلى جمع خريجيها بأصحاب الأعمال من جميع أنحاء المملكة وتمكين التواصل معهم إلكترونياً.

وأعلنت أكاديمية مسك عن فتح الموقع الإلكتروني للمعرض الافتراضي يومي 10 و11 صفر 1441هـ الموافق 9 و10 أكتوبر 2019، على الرابط https://miskacademy.vfairs.com/en.

ومن المنتظر أن يتمكن شركاء التوظيف من مقابلة الخريجين والتواصل معهم ومقابلتهم، فيما سيكون الخريجون قادرين على زيارة أجنحة شركاء التوظيف الافتراضية والتقدم للوظائف التي يرغبونها، في حين سيوفر المعرض أدوات تواصل إلكترونية مثل الدردشة النصية والصوتية والمرئية بين الخريجين وأصحاب العمل لطرح الأسئلة والإجابة عنها.

وتعد هذه هي النسخة الثانية للمعرض الافتراضي الذي أطلقته أكاديمية مسك بهدف ربط خريجيها بالشركة المناسبة وبالوظيفة المناسبة، وتوفير الراحة والمنصة العملية للقاءات والحصول على مقابلات مع العديد من الشركات لربطها بالمرشح المناسب، حيث تضمن المعرض الأول 40 شركة وأكثر من 1700 متقدم، فيما تجاوز عدد الوظائف حاجز الـ250 وظيفة.

وتعكس هذه المنصة الافتراضية حرص أكاديمية مسك على متابعة مخرجاتها وتنمية علاقاتها مع شركائها بما يسهم إيجاباً في الاستفادة من الطاقات الشابة وتوظف قدراتها التوظيف الأفضل، إلى جانب تقديم عمل تعليمي متكامل يبدأ بالتدريب وينتهي بتمكين الخريجين من تحقيق النجاح في سوق العمل ومنافسة قرنائهم على الصعيد الدولي.

يذكر أن أكاديمية مسك تعمل على إشراك المتدربين في دورات مكثفة في التخصصات التقنية، مما يضمن دخولهم سوق العمل، كون أحد أهم أهدافها، تمكين الشباب السعودي - من الجنسين - وتأهيلهم بما يكفل تسريع المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التدريب على المهارات الوظيفية.

وتتمتع أكاديمية مسك بشراكات عالمية في القطاع التقني، فيما تركز على تخريج شباب ذوي معارف ومهارات عالية، ليتمكنوا من تقديم المساهمة الثمينة لمنظماتهم، نظراً للمساهمة في تطوير نماذج قيادية في المملكة.

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