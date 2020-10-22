النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف

"كريري" توجّه بالشكر لولاة الأمر لاهتمامهم بعمارة المساجد

افتتح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري مسجد محمد بن جابر علي مهجري"رحمه الله" بحي الخوالف بالمحافظة، وانطلق افتتاح المسجد بالأذان لصلاة العشاء بصوت الشيخ هادي بن جابر علي مهجري وإقامة صلاة العشاء.

وبعد الصلاة تلا الشيخ عبدالرحمن بن عواجي مدخلي آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ جنادي بن حسن جابر مدخلي كلمة نيابة عن أبناء محمد مهجري رحمه الله رحب فيها بمدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة وجميع الحضور، مبينًا أهمية الصلاة داعيًا إلى عمارة بيوت الله عز وجل سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا المسجد في موازين وحسنات مشيدة مقدمًا شكره لمدير المساجد على المشاركة والتعاون الدائم منذ بداية البناء لبيت من بيوت الله وتذليل كل العقبات التي واجهت عملية التشييد سائلاً الله أن يكتب الأجر لكل من شارك في هذا العمل الخيري.

ومن جانب آخر، قدم مدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري كلمة حمد الله فيها وشكره ثم توجه بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لاهتمامهم بعمارة المساجد والمحافظة عليها ودورها ومكانتها العظيمة، مبينًا فضل من الله عليه بهذا الشرف العظيم شرف خدمة بيوت الله والعناية بها والقيام عليها، مختتمًا بالشكر لكل من قام على بناء هذا المسجد المبارك داعيًا الله أن يكتب الأجر للجميع.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف
سبق

افتتح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري مسجد محمد بن جابر علي مهجري"رحمه الله" بحي الخوالف بالمحافظة، وانطلق افتتاح المسجد بالأذان لصلاة العشاء بصوت الشيخ هادي بن جابر علي مهجري وإقامة صلاة العشاء.

وبعد الصلاة تلا الشيخ عبدالرحمن بن عواجي مدخلي آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ جنادي بن حسن جابر مدخلي كلمة نيابة عن أبناء محمد مهجري رحمه الله رحب فيها بمدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة وجميع الحضور، مبينًا أهمية الصلاة داعيًا إلى عمارة بيوت الله عز وجل سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا المسجد في موازين وحسنات مشيدة مقدمًا شكره لمدير المساجد على المشاركة والتعاون الدائم منذ بداية البناء لبيت من بيوت الله وتذليل كل العقبات التي واجهت عملية التشييد سائلاً الله أن يكتب الأجر لكل من شارك في هذا العمل الخيري.

ومن جانب آخر، قدم مدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري كلمة حمد الله فيها وشكره ثم توجه بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لاهتمامهم بعمارة المساجد والمحافظة عليها ودورها ومكانتها العظيمة، مبينًا فضل من الله عليه بهذا الشرف العظيم شرف خدمة بيوت الله والعناية بها والقيام عليها، مختتمًا بالشكر لكل من قام على بناء هذا المسجد المبارك داعيًا الله أن يكتب الأجر للجميع.


22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:51 AM

مدير إدارة مساجد صامطة يفتتح مسجد المهجري بالخوالف

"كريري" توجّه بالشكر لولاة الأمر لاهتمامهم بعمارة المساجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
27

افتتح مدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري مسجد محمد بن جابر علي مهجري"رحمه الله" بحي الخوالف بالمحافظة، وانطلق افتتاح المسجد بالأذان لصلاة العشاء بصوت الشيخ هادي بن جابر علي مهجري وإقامة صلاة العشاء.

وبعد الصلاة تلا الشيخ عبدالرحمن بن عواجي مدخلي آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الشيخ جنادي بن حسن جابر مدخلي كلمة نيابة عن أبناء محمد مهجري رحمه الله رحب فيها بمدير إدارة المساجد بمحافظة صامطة وجميع الحضور، مبينًا أهمية الصلاة داعيًا إلى عمارة بيوت الله عز وجل سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا المسجد في موازين وحسنات مشيدة مقدمًا شكره لمدير المساجد على المشاركة والتعاون الدائم منذ بداية البناء لبيت من بيوت الله وتذليل كل العقبات التي واجهت عملية التشييد سائلاً الله أن يكتب الأجر لكل من شارك في هذا العمل الخيري.

ومن جانب آخر، قدم مدير إدارة المساجد بصامطة الشيخ أحمد كريري كلمة حمد الله فيها وشكره ثم توجه بالشكر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لاهتمامهم بعمارة المساجد والمحافظة عليها ودورها ومكانتها العظيمة، مبينًا فضل من الله عليه بهذا الشرف العظيم شرف خدمة بيوت الله والعناية بها والقيام عليها، مختتمًا بالشكر لكل من قام على بناء هذا المسجد المبارك داعيًا الله أن يكتب الأجر للجميع.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,124
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,270
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,584

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة