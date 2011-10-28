"العنزي" إلى رتبة "مقدم"

قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اللواء دكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، عارف بن محمد العنزي، رتبته الجديدة "مقدم".
وتهنئ "سبق" المقدم "العنزي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اللواء دكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، عارف بن محمد العنزي، رتبته الجديدة "مقدم".
وتهنئ "سبق" المقدم "العنزي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اللواء دكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، عارف بن محمد العنزي، رتبته الجديدة "مقدم".
وتهنئ "سبق" المقدم "العنزي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.
قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اللواء دكتور محمد بن عبدالعزيز أبوعباة، عارف بن محمد العنزي، رتبته الجديدة "مقدم".
وتهنئ "سبق" المقدم "العنزي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.