عائد من حيث أتى.. متلازمة القلب الناقص تعصف بـ"رائد" ووالده يناشد

استبشر خيراً بقدومه غير أنه لم يغادر المستشفى منذ ميلاده في محرم الماضي

ناشد والد طفل عمره ثلاثة أشهر المسؤولين في وزارة الصحة ضرورة نقله إلى مستشفى متخصص سواء داخل أو خارج المملكة على وجه السرعة، إذ يعاني من عيب خلقي شديد بالقلب، ولا يزال منوماً في مستشفى رابغ العام، بعد أن أعاده مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من حيث أتى.

وفي التفاصيل كما رواها والد الطفل "مبطي السلمي"، قال: "في 30 من شهر محرم الماضي من العام الجاري استبشرت خيراً بقدوم أول مولود، غير أن ذلك المولود لم يغادر المستشفى منذ ولادته حتى الآن، حيث أفاد الأطباء في مستشفى رابغ العام وفيه تمت ولادته؛ ولادة قيصرية بأنه مولود بعيب خلقي شديد بالقلب، وتشنجات، إلى جانب أنه يعاني من مشكلة في الدماغ، وهي حالة نادرة".

وأضاف: "ظل طفلي رائد منوماً في مستشفى رابغ العام، وفي الأسبوع الثاني من ولادته تم تحويله إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ومكث فيه 71 يوماً على الأجهزة الطبية، وقد تمت إعادته من حيث أتى إلى مستشفى رابغ العام بعد أن رفضت استلامه؛ لكونه لا يزال يعاني، ولا يتناول الحليب إلا عن طريق أنبوب".

وأشار والده إلى أن طفله -بحسب الأطباء- يعاني من متلازمة القلب الأيسر، وهي حالة نادرة تستوجب نقله إلى مستشفى متخصص.

وطالب والده المسؤولين في وزارة الصحة بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص سواء داخل أو خارج المملكة على وجه السرعة؛ لإنقاذ فلذة كبده، لافتاً إلى أن مستشفى رابغ العام لا يوجد فيه تخصص لمثل حالة طفله الذي لا يزال يرقد فيه دون فائدة.

وبحسب التقرير الطبي الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، فإن الطفل "رائد" يعاني من عيب خلقي شديد في القلب يسمى (متلازمة القلب الأيسر الناقص التنسج-Left hypo plastic left heart syndrome)، وهي حالة نادرة وتحتاج مراكز متخصصة للتعامل معها.