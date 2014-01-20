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جدة.. انقلاب سيارة يخلف 3 وفيات و5 إصابات من عائلة واحدة

بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة.. وتم نقل الحالات للمستشفيات

توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين من عائلة واحدة بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة، في حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل غرب كوبري الخمرة بجدة.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت خمس فرق إسعافية والقائد الميداني محمد الشريف لموقع البلاغ.

وأضاف "أبوزيد" أنه تم تسجيل 8 حالات منها ثلاث حالات وفاة وإصابة حرجة و4 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

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جدة.. انقلاب سيارة يخلف 3 وفيات و5 إصابات من عائلة واحدة
سبق

توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين من عائلة واحدة بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة، في حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل غرب كوبري الخمرة بجدة.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت خمس فرق إسعافية والقائد الميداني محمد الشريف لموقع البلاغ.

وأضاف "أبوزيد" أنه تم تسجيل 8 حالات منها ثلاث حالات وفاة وإصابة حرجة و4 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
03:18 PM

جدة.. انقلاب سيارة يخلف 3 وفيات و5 إصابات من عائلة واحدة

بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة.. وتم نقل الحالات للمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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15,441

توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين من عائلة واحدة بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة والطفيفة، في حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل غرب كوبري الخمرة بجدة.

وفي التفاصيل، كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت خمس فرق إسعافية والقائد الميداني محمد الشريف لموقع البلاغ.

وأضاف "أبوزيد" أنه تم تسجيل 8 حالات منها ثلاث حالات وفاة وإصابة حرجة و4 إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

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