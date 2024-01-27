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"الصحة" توحّد تطبيقاتها تحت شعار "كل الصحة في صحتي"

دمجت وزارة الصحة تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد "تطبيق صحتي"، وتشمل التطبيقات (صحة، تطمن، موعد)؛ انطلاقاً من حرص الوزارة على التسهيل على جميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

يُذكر أن تطبيق "صحة" يتيح للمستفيدين الحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد من قبل أطباء معتمدين وموثوقين تحت إشراف الوزارة، عن طريق المحادثة المرئية عبر الفيديو أو المحادثة الصوتية أو النصية بكل سهولة.

فيما يهدف تطبيق "تطمن" إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي؛ وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالاتهم الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة، وذلك ضمن جهود الجهات المختلفة التي جعلت المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

أما تطبيق "موعد" فهو يهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد؛ حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.

ويمكن تحميل تطبيق "صحتي" من خلال رابط التحميل التالي: http://onelink.to/yjc3nj

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" توحّد تطبيقاتها تحت شعار "كل الصحة في صحتي"
سبق

دمجت وزارة الصحة تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد "تطبيق صحتي"، وتشمل التطبيقات (صحة، تطمن، موعد)؛ انطلاقاً من حرص الوزارة على التسهيل على جميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

يُذكر أن تطبيق "صحة" يتيح للمستفيدين الحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد من قبل أطباء معتمدين وموثوقين تحت إشراف الوزارة، عن طريق المحادثة المرئية عبر الفيديو أو المحادثة الصوتية أو النصية بكل سهولة.

فيما يهدف تطبيق "تطمن" إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي؛ وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالاتهم الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة، وذلك ضمن جهود الجهات المختلفة التي جعلت المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

أما تطبيق "موعد" فهو يهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد؛ حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.

ويمكن تحميل تطبيق "صحتي" من خلال رابط التحميل التالي: http://onelink.to/yjc3nj

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
07:15 PM

"الصحة" توحّد تطبيقاتها تحت شعار "كل الصحة في صحتي"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
3,003

دمجت وزارة الصحة تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد "تطبيق صحتي"، وتشمل التطبيقات (صحة، تطمن، موعد)؛ انطلاقاً من حرص الوزارة على التسهيل على جميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

يُذكر أن تطبيق "صحة" يتيح للمستفيدين الحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد من قبل أطباء معتمدين وموثوقين تحت إشراف الوزارة، عن طريق المحادثة المرئية عبر الفيديو أو المحادثة الصوتية أو النصية بكل سهولة.

فيما يهدف تطبيق "تطمن" إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي؛ وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالاتهم الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة، وذلك ضمن جهود الجهات المختلفة التي جعلت المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

أما تطبيق "موعد" فهو يهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد؛ حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.

ويمكن تحميل تطبيق "صحتي" من خلال رابط التحميل التالي: http://onelink.to/yjc3nj

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20 أكتوبر
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