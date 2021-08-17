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إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية

الجناة أقارب مريض تُوفِّي داخل أحد مستشفيات العاصمة المقدسة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن النيابة العامة بمكة المكرمة أحالت ملف قضية الاعتداء على الأطباء الثلاثة داخل أحد مستشفيات العاصمة المقدسة إلى المحكمة الجزائية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قبل نحو ثلاثة أسابيع، عندما تعرَّض للاعتداء ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، من قِبل مراجعين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ ما استدعى تدخُّل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّين بكدمات في يدَيْه.


وكان أحد الاستشاريَّين السعوديَّين ممن اعتُدي عليهم قد روى تفاصيل الحادثة في خبر انفردت بنشره "سبق" تحت عنوان "مستشفى بمكة يسجِّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ(سبق) التفاصيل"، وقال حينها إنه "أثناء ممارستنا أعمالنا الطبية داخل أحد الأقسام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومعي استشاري وطبيب مقيم، وهما سعوديان أيضًا، دخل علينا مجموعة من المراجعين بهدف رؤية قريبهم المتوفى - رحمه الله - قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى، ودخلوا في مشادة كلامية مع الاستشاري، تطورت إلى اعتداء لفظي وجسدي معًا دون معرفة الأسباب التي دعتهم إلى ذلك".

وأضاف: "عند تدخلي أنا والطبيب المقيم بهدف فض الاشتباك انهالوا علينا ضربًا، وتلفظوا بكلمات نترفع عن ذكرها هنا؛ ما استدعى تدخُّل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت بدورها مشكورة، وقامت بفتح ملف تحقيق حول الحادثة".

وأشار الاستشاري في حديثه حينها إلى أنه نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّين بكدمات في يدَيْه؛ وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج، وهي مثبتة لدى القسم. لافتًا إلى أنه لو لم يتم التدخل في حينه لفض النزاع على الاستشاري أمام أعين المرضى وزملائه لكان الاعتداء أكبر من ذلك.


وأكد أنه تم عمل محضر بتلك الحادثة، وهي تدخل ضمن الاعتداء على الممارسين الصحيين، وهي جريمة يعاقَب عليها القانون. لافتًا إلى أنهم سيواصلون شكواهم لأخذ حقوقهم القانونية بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمام المرضى من ضرب واعتداء لفظي وتهديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن النيابة العامة بمكة المكرمة أحالت ملف قضية الاعتداء على الأطباء الثلاثة داخل أحد مستشفيات العاصمة المقدسة إلى المحكمة الجزائية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قبل نحو ثلاثة أسابيع، عندما تعرَّض للاعتداء ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، من قِبل مراجعين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ ما استدعى تدخُّل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّين بكدمات في يدَيْه.


وكان أحد الاستشاريَّين السعوديَّين ممن اعتُدي عليهم قد روى تفاصيل الحادثة في خبر انفردت بنشره "سبق" تحت عنوان "مستشفى بمكة يسجِّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ(سبق) التفاصيل"، وقال حينها إنه "أثناء ممارستنا أعمالنا الطبية داخل أحد الأقسام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومعي استشاري وطبيب مقيم، وهما سعوديان أيضًا، دخل علينا مجموعة من المراجعين بهدف رؤية قريبهم المتوفى - رحمه الله - قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى، ودخلوا في مشادة كلامية مع الاستشاري، تطورت إلى اعتداء لفظي وجسدي معًا دون معرفة الأسباب التي دعتهم إلى ذلك".

وأضاف: "عند تدخلي أنا والطبيب المقيم بهدف فض الاشتباك انهالوا علينا ضربًا، وتلفظوا بكلمات نترفع عن ذكرها هنا؛ ما استدعى تدخُّل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت بدورها مشكورة، وقامت بفتح ملف تحقيق حول الحادثة".

وأشار الاستشاري في حديثه حينها إلى أنه نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّين بكدمات في يدَيْه؛ وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج، وهي مثبتة لدى القسم. لافتًا إلى أنه لو لم يتم التدخل في حينه لفض النزاع على الاستشاري أمام أعين المرضى وزملائه لكان الاعتداء أكبر من ذلك.


وأكد أنه تم عمل محضر بتلك الحادثة، وهي تدخل ضمن الاعتداء على الممارسين الصحيين، وهي جريمة يعاقَب عليها القانون. لافتًا إلى أنهم سيواصلون شكواهم لأخذ حقوقهم القانونية بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمام المرضى من ضرب واعتداء لفظي وتهديد.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
12:50 AM

إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية

الجناة أقارب مريض تُوفِّي داخل أحد مستشفيات العاصمة المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
21
11,421

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن النيابة العامة بمكة المكرمة أحالت ملف قضية الاعتداء على الأطباء الثلاثة داخل أحد مستشفيات العاصمة المقدسة إلى المحكمة الجزائية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قبل نحو ثلاثة أسابيع، عندما تعرَّض للاعتداء ثلاثة ممارسين صحيين، استشاريَّيْن وطبيب مقيم، من قِبل مراجعين في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة؛ ما استدعى تدخُّل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت وباشرت الحادثة، وفتحت ملف تحقيق. فيما نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّين بكدمات في يدَيْه.


وكان أحد الاستشاريَّين السعوديَّين ممن اعتُدي عليهم قد روى تفاصيل الحادثة في خبر انفردت بنشره "سبق" تحت عنوان "مستشفى بمكة يسجِّل حادثة اعتداء على 3 أطباء.. واستشاري يروي لـ(سبق) التفاصيل"، وقال حينها إنه "أثناء ممارستنا أعمالنا الطبية داخل أحد الأقسام بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومعي استشاري وطبيب مقيم، وهما سعوديان أيضًا، دخل علينا مجموعة من المراجعين بهدف رؤية قريبهم المتوفى - رحمه الله - قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى، ودخلوا في مشادة كلامية مع الاستشاري، تطورت إلى اعتداء لفظي وجسدي معًا دون معرفة الأسباب التي دعتهم إلى ذلك".

وأضاف: "عند تدخلي أنا والطبيب المقيم بهدف فض الاشتباك انهالوا علينا ضربًا، وتلفظوا بكلمات نترفع عن ذكرها هنا؛ ما استدعى تدخُّل حراس الأمن بالمستشفى ذاته، وإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت بدورها مشكورة، وقامت بفتح ملف تحقيق حول الحادثة".

وأشار الاستشاري في حديثه حينها إلى أنه نتج من الاعتداء إصابة أحد الاستشاريَّين بكدمات في يدَيْه؛ وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج، وهي مثبتة لدى القسم. لافتًا إلى أنه لو لم يتم التدخل في حينه لفض النزاع على الاستشاري أمام أعين المرضى وزملائه لكان الاعتداء أكبر من ذلك.


وأكد أنه تم عمل محضر بتلك الحادثة، وهي تدخل ضمن الاعتداء على الممارسين الصحيين، وهي جريمة يعاقَب عليها القانون. لافتًا إلى أنهم سيواصلون شكواهم لأخذ حقوقهم القانونية بعد الاعتداء الذي تعرضوا له أمام المرضى من ضرب واعتداء لفظي وتهديد.

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