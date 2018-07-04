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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الأغذية بـ"حَوَك الحديدة"

المركز قام بتقديم المساعدات إلى 900 فرد داخل المديرية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع المساعدات الغذائية في مديرية الحَوَك في محافظة الحديدة.

ويستفيد من هذه المساعدات 900 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 22273 سلةً غذائيةً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا.

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الأغذية بـ"حَوَك الحديدة"
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع المساعدات الغذائية في مديرية الحَوَك في محافظة الحديدة.

ويستفيد من هذه المساعدات 900 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 22273 سلةً غذائيةً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:18 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع الأغذية بـ"حَوَك الحديدة"

المركز قام بتقديم المساعدات إلى 900 فرد داخل المديرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحديدة
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، توزيع المساعدات الغذائية في مديرية الحَوَك في محافظة الحديدة.

ويستفيد من هذه المساعدات 900 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 22273 سلةً غذائيةً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني والتي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا.

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