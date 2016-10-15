تذاكر "موسم الرياض" بالسوق السوداء.. "سبق" تكشف و"الترفيه" تتوعّد

أشخاص بأسماء مستعارة يلجؤون إلى إعادة البيع بحجج واهية .. والتعامل عبر البنك

توعّدت الهيئة العامة للترفيه، بملاحقة كل من يثبت ضلوعه في بيع تذاكر "موسم الرياض" الذي انطلقت فعالياته، الجمعة الماضي، ويستمر أكثر من شهرين، في السوق السوداء التي تنشط في مثل هذه المناسبات؛ موضحة أنه ستتم محاسبته قانونياً.

تفصيلاً؛ قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ من خلال صفحته على "تويتر"، إنه سيتم رصد أيّ شخص يثبت عليه إعادة بيع تذاكر (سوق سوداء) وستتم محاسبته قانونياً ولن نتساهل في هذا الموضوع أبداً.

ورصدت "سبق"، خلال مسح قامت به على بعض المواقع الإلكترونية، قيام أشخاص تحت أسماء مستعارة بعرض تذاكر احتفاليات موسم الرياض لبعض الفعاليات، ومنها حفلة الفرقة الكورية الجمعة الماضي والمصارعة وأمسية الأمير عبدالرحمن بن مساعد التي سيحييها كل من الفنان محمد عبده وعبادي الجوهر وأصالة.

وتواصلت "سبق"، مع أحد الباعة في السوق السوداء ووعد بتوفير تذكرتَي حفل تامر حسني، ونانسي عجرم؛ حيث طلب إرسال المبلغ عن طريق البنك ومن ثم الحصول على التذاكر.

وتحجّج بعض من عرض تذاكر للبيع بأنه لا يريد الحضور لذلك لجأ إلى بيعها للهرب من عقوبة جريمة البيع في السوق السوداء وتتمثل خطورة هذا النوع من التذاكر حتى على المستوى العالمي وهي ظاهرة تنتشر في كل المناسبات في كثير من الدول والمناسبات ومنها مناسبة بطولة كأس العالم في العادة، في أنها قد تكون مزورة وأسعارها المرتفعة وعدم معرفة مصدرها وضياع حقوق المشتري.

يشار إلى أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته الجمعة الماضي ويستمر 70 يوماً متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".

وحقق "موسم الرياض" نجاحاً كبيراً في أيام قليلة حيث كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ أن "موسم الرياض" حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة، بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال.

وأشار إلى نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨ في المئة، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض ٤٠ في المئة، وبشأن الوظائف الموسمية طوال الموسم، كشف آل الشيخ؛ أنها بلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.

وأضاف بالأرقام خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ٨٠ في المئة منهم سعوديون، و١٠ في المئة خليجيون، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخصاً قطرياً.