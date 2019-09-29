أكد مشروع قطار الحرمين السريع أن الحريق الذي نشب في محطة جدة كان في الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة، وأن الفرق ما زالت تتعامل معه ولا يوجد إصابات. وقالت عبر حسابها في "تويتر": أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع وقوع حادث حريق في محطة جدة حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحريق ولا يزال التعامل قائماً ولا يوجد أي إصابات ولله الحمد". وكانت قد قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية. وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن. وبدوره، أكد مركز العمليات الأمنية 911 أن الفرق ما زالت تواصل عملها للسيطرة على الحريق.

مشروع قطار الحرمين: حريق محطة السليمانية اندلع الساعة 12:35 دقيقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 أكد مشروع قطار الحرمين السريع أن الحريق الذي نشب في محطة جدة كان في الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة، وأن الفرق ما زالت تتعامل معه ولا يوجد إصابات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع وقوع حادث حريق في محطة جدة حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحريق ولا يزال التعامل قائماً ولا يوجد أي إصابات ولله الحمد".

وكانت قد قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.

وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وبدوره، أكد مركز العمليات الأمنية 911 أن الفرق ما زالت تواصل عملها للسيطرة على الحريق.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 03:02 PM

مشروع قطار الحرمين: حريق محطة السليمانية اندلع الساعة 12:35 دقيقة لا إصابات حتى الآن.. و"911": الفرق ما زالت تواصل عملها للسيطرة عليه





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أكد مشروع قطار الحرمين السريع أن الحريق الذي نشب في محطة جدة كان في الساعة الثانية عشرة و35 دقيقة، وأن الفرق ما زالت تتعامل معه ولا يوجد إصابات.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": أوضحت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع وقوع حادث حريق في محطة جدة حوالي الساعة 12:35 ظهر اليوم، وفور وقوع الحريق باشر الدفاع المدني الحريق ولا يزال التعامل قائماً ولا يوجد أي إصابات ولله الحمد".

وكانت قد قالت إمارة منطقة مكة المكرمة قبل قليل إن الدفاع المدني بـ #جدة يباشر حريقاً اندلع في سقف محطة #قطار_الحرمين بالسليمانية.

وتابعت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وبدوره، أكد مركز العمليات الأمنية 911 أن الفرق ما زالت تواصل عملها للسيطرة على الحريق.