أمرت السلطات في مدينة شيجياتشوانغ الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم الخميس، بمنع كافة سكان المدينة من مغادرتها ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا. القرار جاء بعد أن سجلت الصين اليوم أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين. وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق. وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63، مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

السلطات الصينية تمنع جميع سكان هذه المدينة من مغادرتها.. تعرّف على السبب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07 أمرت السلطات في مدينة شيجياتشوانغ الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم الخميس، بمنع كافة سكان المدينة من مغادرتها ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

القرار جاء بعد أن سجلت الصين اليوم أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63، مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 04:08 PM

السلطات الصينية تمنع جميع سكان هذه المدينة من مغادرتها.. تعرّف على السبب





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أمرت السلطات في مدينة شيجياتشوانغ الصينية، عاصمة إقليم خبي، اليوم الخميس، بمنع كافة سكان المدينة من مغادرتها ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.

القرار جاء بعد أن سجلت الصين اليوم أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا، منذ أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة في الصين بلغ 63، مقارنة بـ 32 في اليوم السابق، في أكبر زيادة في الحالات اليومية منذ 30 من يوليو الماضي عندما تم تسجيل 127 حالة.