النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض" تكرم موظفيها المتقاعدين وتعّرفهم بـ"الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"

تسهيلاً لمعاملاتهم النظامية

نظمت أمانة منطقة الرياض ورشة عمل للمتقاعدين بعنوان "الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"؛ بهدف تسهيل معاملاتهم، وتقديم الإرشادات التعريفيّة لهم وفق ما تنصّ عليه أنظمة الموارد البشريّة.

واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين سبق لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.

وكرمت "الأمانة" في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد العام الحالي، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.

أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض" تكرم موظفيها المتقاعدين وتعّرفهم بـ"الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"
سبق

نظمت أمانة منطقة الرياض ورشة عمل للمتقاعدين بعنوان "الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"؛ بهدف تسهيل معاملاتهم، وتقديم الإرشادات التعريفيّة لهم وفق ما تنصّ عليه أنظمة الموارد البشريّة.

واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين سبق لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.

وكرمت "الأمانة" في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد العام الحالي، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:00 PM

"أمانة الرياض" تكرم موظفيها المتقاعدين وتعّرفهم بـ"الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"

تسهيلاً لمعاملاتهم النظامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
381

نظمت أمانة منطقة الرياض ورشة عمل للمتقاعدين بعنوان "الآلية المتبعة لإنهاء إجراءات التقاعد"؛ بهدف تسهيل معاملاتهم، وتقديم الإرشادات التعريفيّة لهم وفق ما تنصّ عليه أنظمة الموارد البشريّة.

واستضافت أمانة الرياض خلال ورشة العمل متخصصين سبق لهم العمل في المؤسسة العامة للتقاعد، إلى جانب مسؤولين في الموارد البشرية بالأمانة؛ للإجابة عن استفسارات الموظفين، وإيضاح الخطوات المتبعة لإتمام عملية التقاعد بيسر وسهولة.

وكرمت "الأمانة" في ختام الورشة الموظفين المُحالين إلى التقاعد العام الحالي، وقدمت لهم شهادات شكر وتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم وسكان منطقتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,151
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,621
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,609

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة