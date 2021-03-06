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450 متطوعًا شاركوا "صحة الطائف" نجاح العمل بمركز لقاح "كورونا"

من بينهم 237 من السيدات

جندت الشؤون الصحية بالطائف 450 متطوعًا ومتطوعة، منهم 237 نساء بنسبة 53 % للمشاركة في مركز اللقاح الرئيس، وجاء ذلك بعد أن فتحت عدة فرص عبر "منصة التطوع" بتوجيه من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني.

وأشار عبدالرحيم بن أحمد المالكي مدير مركز التطوع، إلى أن مهام المتطوعين متنوعة بهدف المساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مركز اللقاح، لافتًا إلى أن خطة العمل تضمنت قيام المتطوعين باستقبال المستفيدين منذ وصولهم إلى المركز، وإرشادهم إلى مواقع تلقي اللقاح ومرافقتهم في صالات الانتظار وحتى مغادرتهم المركز.

وأكد "المالكي" أن المتطوعين اعتمدت جداولهم بعمل 4 ساعات يوميًا وعلى فترات حسب ما يتطلبه الأمر، مبينًا أنه قد تم العمل على تدريب المتطوعين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تُسهم في تقديمهم أفضل الخدمات للمراجعين.

وأضاف "المالكي" أن المتطوعين لهم دور محوري في تقديم أرقى الخدمات من خلال الأعمال التي يقدمونها لخدمة المجتمع.

يُشار إلى أن مركز التطوع بالمديرية يعمل على استقطاب المتطوعين وفقًا للمتطلبات، بهدف دعم الجهود الصحية المختلفة وإشراك المواطنين في خدمة المجتمع، كون "التطوع" من الأمور المساندة في الأعمال الصحية، وقد أثبتت جائحة "كورونا" نجاح الشؤون الصحية في استقطاب أكثر من 6 آلاف متطوع, حيث شارك أكثر من 3 آلاف منهم في العمل الميداني.

لقاح كورونا الطائف صحة الطائف فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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450 متطوعًا شاركوا "صحة الطائف" نجاح العمل بمركز لقاح "كورونا"
سبق

جندت الشؤون الصحية بالطائف 450 متطوعًا ومتطوعة، منهم 237 نساء بنسبة 53 % للمشاركة في مركز اللقاح الرئيس، وجاء ذلك بعد أن فتحت عدة فرص عبر "منصة التطوع" بتوجيه من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني.

وأشار عبدالرحيم بن أحمد المالكي مدير مركز التطوع، إلى أن مهام المتطوعين متنوعة بهدف المساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مركز اللقاح، لافتًا إلى أن خطة العمل تضمنت قيام المتطوعين باستقبال المستفيدين منذ وصولهم إلى المركز، وإرشادهم إلى مواقع تلقي اللقاح ومرافقتهم في صالات الانتظار وحتى مغادرتهم المركز.

وأكد "المالكي" أن المتطوعين اعتمدت جداولهم بعمل 4 ساعات يوميًا وعلى فترات حسب ما يتطلبه الأمر، مبينًا أنه قد تم العمل على تدريب المتطوعين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تُسهم في تقديمهم أفضل الخدمات للمراجعين.

وأضاف "المالكي" أن المتطوعين لهم دور محوري في تقديم أرقى الخدمات من خلال الأعمال التي يقدمونها لخدمة المجتمع.

يُشار إلى أن مركز التطوع بالمديرية يعمل على استقطاب المتطوعين وفقًا للمتطلبات، بهدف دعم الجهود الصحية المختلفة وإشراك المواطنين في خدمة المجتمع، كون "التطوع" من الأمور المساندة في الأعمال الصحية، وقد أثبتت جائحة "كورونا" نجاح الشؤون الصحية في استقطاب أكثر من 6 آلاف متطوع, حيث شارك أكثر من 3 آلاف منهم في العمل الميداني.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:29 PM

450 متطوعًا شاركوا "صحة الطائف" نجاح العمل بمركز لقاح "كورونا"

من بينهم 237 من السيدات

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متعب البقمي - الطائف
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جندت الشؤون الصحية بالطائف 450 متطوعًا ومتطوعة، منهم 237 نساء بنسبة 53 % للمشاركة في مركز اللقاح الرئيس، وجاء ذلك بعد أن فتحت عدة فرص عبر "منصة التطوع" بتوجيه من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني.

وأشار عبدالرحيم بن أحمد المالكي مدير مركز التطوع، إلى أن مهام المتطوعين متنوعة بهدف المساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مركز اللقاح، لافتًا إلى أن خطة العمل تضمنت قيام المتطوعين باستقبال المستفيدين منذ وصولهم إلى المركز، وإرشادهم إلى مواقع تلقي اللقاح ومرافقتهم في صالات الانتظار وحتى مغادرتهم المركز.

وأكد "المالكي" أن المتطوعين اعتمدت جداولهم بعمل 4 ساعات يوميًا وعلى فترات حسب ما يتطلبه الأمر، مبينًا أنه قد تم العمل على تدريب المتطوعين وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تُسهم في تقديمهم أفضل الخدمات للمراجعين.

وأضاف "المالكي" أن المتطوعين لهم دور محوري في تقديم أرقى الخدمات من خلال الأعمال التي يقدمونها لخدمة المجتمع.

يُشار إلى أن مركز التطوع بالمديرية يعمل على استقطاب المتطوعين وفقًا للمتطلبات، بهدف دعم الجهود الصحية المختلفة وإشراك المواطنين في خدمة المجتمع، كون "التطوع" من الأمور المساندة في الأعمال الصحية، وقد أثبتت جائحة "كورونا" نجاح الشؤون الصحية في استقطاب أكثر من 6 آلاف متطوع, حيث شارك أكثر من 3 آلاف منهم في العمل الميداني.

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