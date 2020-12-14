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"قطان" يستعرض مع وزير خارجية أفريقيا الوسطى مجالات التعاون وسبل تعزيزها

فيما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

التقى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان بوزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة الخارجية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قطان" يستعرض مع وزير خارجية أفريقيا الوسطى مجالات التعاون وسبل تعزيزها
سبق

التقى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان بوزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة الخارجية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:06 PM

"قطان" يستعرض مع وزير خارجية أفريقيا الوسطى مجالات التعاون وسبل تعزيزها

فيما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان بوزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة الخارجية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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