النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بشراكة "عجلان وإخوانه".. "الاتصالات" تمنح "ايجيكس" رخصة نقل الطرود

تملك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة وتنقل أكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية رخصة نقل طرود محلية ودولية لشركة ايجكس، المرتبطة بشراكة ثنائية مع مجموعة عجلان وإخوانه، والشريك العالمي لهما، "اس اف اكسبرس"، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة مستحوذة على أكثر من ٤٠ في المئة من السوق الصيني و٢٠% من السوق العالمي، وتمتلك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة شحن متنوع، وتنقل شحنات بأكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة اجيكس عجلان بن محمد العجلان، إن هذه الشراكة الجديدة لمجموعة عجلان وإخوانه تتواكب مع رؤية المملكة 2030م، التي تركز على تنويع الاستثمارات الوطنية والشراكات الدولية في القطاعات المندرجة ضمن مستهدفات الرؤية، ومن ضمنها الخدمات اللوجستية التي أبرزت جائحة كورونا في العام الماضي أهميتها وضرورة العمل لتبني الاستثمار بها، لمردودها على الناتج الوطني، وتوفيرها لفرص العمل الجديدة بالمملكة، كما أن هذه الشراكة المهمة هدفها المساهمة في جعل المملكة العربية السعودية أكبر مركز خدمات لوجستية في المنطقة، ومنافساً عالمياً بهذا المجال الذي تتزايد أهميته في ظل التوجه العالمي لخدمات التسوق عن بعد في تجارة التجزئة ومختلف المناشط التجارية التي تتجه للتحول الرقمي والبيع عن بعد.

وأضاف العجلان أن قيمة الاستثمارات لشراكة مجموعة عجلان وإخوانه مع اس اف اكسبرس ستبلغ 3 مليارات ريال وتتضمن وضع بنية تحتية وإنشاء مراكز توزيع للشركة داخل مختلف مناطق المملكة مع تقديم حلول لوجستية وبناء مركز لوجيستي مقدماً شكره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها للقطاع البريد وخدمات التوصيل والعمل على تسهيل إجراءات ترخيصها ودعمها للنهوض بهذا القطاع بالتركيز على تنظيمه وتجويد خدماته، ومما يسهم في جعل المملكة مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية، ودعمها بمختلف السبل التي تعزز من حضور القطاع الخاص في هذا المجال وتمكينه بمختلف الأدوات التي تحقق دوره في بروز هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبين العجلان، أن المركز الرئيس لشركة ايجكس حدد ليكون بالرياض العاصمة، وسوف تصل خدماتها لأكثر من ٢٩ دولة في المنطقة، كما ستسهم في تحسين خدمات توصيل الشحنات البريدية المتنوعة، والوصول لأكبر شريحة مستهدفة من العمل في هذا النشاط المتجدد، والذي شهد حراكاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية، ويتزايد الاهتمام به كاستثمار يشهد توسعات كبيرة محلياً وإقليماً.

يذكر أنه تم بناء وتشغيل مطار في مدينة وهان الصينية، لشركة اس اف اكسبرس، وسيتم من خلاله استيعاب ٢.٥ مليون طن ومليون مسافر بحلول ٢٠٢٥، وتعد هذه الشركة من أسرع ١٠ شركات نمواً على المستوى العالمي، وتضاهي في سرعة النمو والتوسع شركات عالمية، مثل أبل وعلي بابا وتسلا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بشراكة "عجلان وإخوانه".. "الاتصالات" تمنح "ايجيكس" رخصة نقل الطرود
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية رخصة نقل طرود محلية ودولية لشركة ايجكس، المرتبطة بشراكة ثنائية مع مجموعة عجلان وإخوانه، والشريك العالمي لهما، "اس اف اكسبرس"، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة مستحوذة على أكثر من ٤٠ في المئة من السوق الصيني و٢٠% من السوق العالمي، وتمتلك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة شحن متنوع، وتنقل شحنات بأكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة اجيكس عجلان بن محمد العجلان، إن هذه الشراكة الجديدة لمجموعة عجلان وإخوانه تتواكب مع رؤية المملكة 2030م، التي تركز على تنويع الاستثمارات الوطنية والشراكات الدولية في القطاعات المندرجة ضمن مستهدفات الرؤية، ومن ضمنها الخدمات اللوجستية التي أبرزت جائحة كورونا في العام الماضي أهميتها وضرورة العمل لتبني الاستثمار بها، لمردودها على الناتج الوطني، وتوفيرها لفرص العمل الجديدة بالمملكة، كما أن هذه الشراكة المهمة هدفها المساهمة في جعل المملكة العربية السعودية أكبر مركز خدمات لوجستية في المنطقة، ومنافساً عالمياً بهذا المجال الذي تتزايد أهميته في ظل التوجه العالمي لخدمات التسوق عن بعد في تجارة التجزئة ومختلف المناشط التجارية التي تتجه للتحول الرقمي والبيع عن بعد.

وأضاف العجلان أن قيمة الاستثمارات لشراكة مجموعة عجلان وإخوانه مع اس اف اكسبرس ستبلغ 3 مليارات ريال وتتضمن وضع بنية تحتية وإنشاء مراكز توزيع للشركة داخل مختلف مناطق المملكة مع تقديم حلول لوجستية وبناء مركز لوجيستي مقدماً شكره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها للقطاع البريد وخدمات التوصيل والعمل على تسهيل إجراءات ترخيصها ودعمها للنهوض بهذا القطاع بالتركيز على تنظيمه وتجويد خدماته، ومما يسهم في جعل المملكة مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية، ودعمها بمختلف السبل التي تعزز من حضور القطاع الخاص في هذا المجال وتمكينه بمختلف الأدوات التي تحقق دوره في بروز هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبين العجلان، أن المركز الرئيس لشركة ايجكس حدد ليكون بالرياض العاصمة، وسوف تصل خدماتها لأكثر من ٢٩ دولة في المنطقة، كما ستسهم في تحسين خدمات توصيل الشحنات البريدية المتنوعة، والوصول لأكبر شريحة مستهدفة من العمل في هذا النشاط المتجدد، والذي شهد حراكاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية، ويتزايد الاهتمام به كاستثمار يشهد توسعات كبيرة محلياً وإقليماً.

يذكر أنه تم بناء وتشغيل مطار في مدينة وهان الصينية، لشركة اس اف اكسبرس، وسيتم من خلاله استيعاب ٢.٥ مليون طن ومليون مسافر بحلول ٢٠٢٥، وتعد هذه الشركة من أسرع ١٠ شركات نمواً على المستوى العالمي، وتضاهي في سرعة النمو والتوسع شركات عالمية، مثل أبل وعلي بابا وتسلا.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:51 PM

بشراكة "عجلان وإخوانه".. "الاتصالات" تمنح "ايجيكس" رخصة نقل الطرود

تملك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة وتنقل أكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
800

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية رخصة نقل طرود محلية ودولية لشركة ايجكس، المرتبطة بشراكة ثنائية مع مجموعة عجلان وإخوانه، والشريك العالمي لهما، "اس اف اكسبرس"، وهي شركة خدمات لوجستية عملاقة مستحوذة على أكثر من ٤٠ في المئة من السوق الصيني و٢٠% من السوق العالمي، وتمتلك أسطولاً يفوق ٧٥ طائرة شحن متنوع، وتنقل شحنات بأكثر من ٤٠ مليون شحنة يومياً حول العالم.

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لشركة اجيكس عجلان بن محمد العجلان، إن هذه الشراكة الجديدة لمجموعة عجلان وإخوانه تتواكب مع رؤية المملكة 2030م، التي تركز على تنويع الاستثمارات الوطنية والشراكات الدولية في القطاعات المندرجة ضمن مستهدفات الرؤية، ومن ضمنها الخدمات اللوجستية التي أبرزت جائحة كورونا في العام الماضي أهميتها وضرورة العمل لتبني الاستثمار بها، لمردودها على الناتج الوطني، وتوفيرها لفرص العمل الجديدة بالمملكة، كما أن هذه الشراكة المهمة هدفها المساهمة في جعل المملكة العربية السعودية أكبر مركز خدمات لوجستية في المنطقة، ومنافساً عالمياً بهذا المجال الذي تتزايد أهميته في ظل التوجه العالمي لخدمات التسوق عن بعد في تجارة التجزئة ومختلف المناشط التجارية التي تتجه للتحول الرقمي والبيع عن بعد.

وأضاف العجلان أن قيمة الاستثمارات لشراكة مجموعة عجلان وإخوانه مع اس اف اكسبرس ستبلغ 3 مليارات ريال وتتضمن وضع بنية تحتية وإنشاء مراكز توزيع للشركة داخل مختلف مناطق المملكة مع تقديم حلول لوجستية وبناء مركز لوجيستي مقدماً شكره لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على دعمها للقطاع البريد وخدمات التوصيل والعمل على تسهيل إجراءات ترخيصها ودعمها للنهوض بهذا القطاع بالتركيز على تنظيمه وتجويد خدماته، ومما يسهم في جعل المملكة مركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية، ودعمها بمختلف السبل التي تعزز من حضور القطاع الخاص في هذا المجال وتمكينه بمختلف الأدوات التي تحقق دوره في بروز هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبين العجلان، أن المركز الرئيس لشركة ايجكس حدد ليكون بالرياض العاصمة، وسوف تصل خدماتها لأكثر من ٢٩ دولة في المنطقة، كما ستسهم في تحسين خدمات توصيل الشحنات البريدية المتنوعة، والوصول لأكبر شريحة مستهدفة من العمل في هذا النشاط المتجدد، والذي شهد حراكاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية، ويتزايد الاهتمام به كاستثمار يشهد توسعات كبيرة محلياً وإقليماً.

يذكر أنه تم بناء وتشغيل مطار في مدينة وهان الصينية، لشركة اس اف اكسبرس، وسيتم من خلاله استيعاب ٢.٥ مليون طن ومليون مسافر بحلول ٢٠٢٥، وتعد هذه الشركة من أسرع ١٠ شركات نمواً على المستوى العالمي، وتضاهي في سرعة النمو والتوسع شركات عالمية، مثل أبل وعلي بابا وتسلا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة