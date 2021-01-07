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شاحنة تسحق 3 مركبات صغيرة بعقبة "شعار" عسير .. والحصيلة وفاة وإصابة

الجهات المختصة باشرتها و"المرور" ينجح في فتح الطريق في 20 دقيقة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث بعقبة "شعار"، الرابطة بين أبها ومحايل عند الساعة الثالثة وخمس دقائق.

وقالت مصادر "سبق" إن شاحنة محملة بعبوات مياه سقطت في العقبة، واصطدمت بثلاث سيارات، قبل أن تنقلب؛ ما نتج عنه وفاة واحدة وإصابة.

وباشر رجال المرور الحادث في حينه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وتسهيل مرور ومباشرة الجهات الأخرى، ونجحوا في فتح الطريق في غضون 20 دقيقة.

ودعوا الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، فضلاً عن الاستخدام للتروس الثقيلة عند النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبات.

عقبة شعار عسير حادث مروع محايل عسير حادث مروري مرور عسير المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاحنة تسحق 3 مركبات صغيرة بعقبة "شعار" عسير .. والحصيلة وفاة وإصابة
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث بعقبة "شعار"، الرابطة بين أبها ومحايل عند الساعة الثالثة وخمس دقائق.

وقالت مصادر "سبق" إن شاحنة محملة بعبوات مياه سقطت في العقبة، واصطدمت بثلاث سيارات، قبل أن تنقلب؛ ما نتج عنه وفاة واحدة وإصابة.

وباشر رجال المرور الحادث في حينه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وتسهيل مرور ومباشرة الجهات الأخرى، ونجحوا في فتح الطريق في غضون 20 دقيقة.

ودعوا الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، فضلاً عن الاستخدام للتروس الثقيلة عند النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبات.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
10:38 PM

شاحنة تسحق 3 مركبات صغيرة بعقبة "شعار" عسير .. والحصيلة وفاة وإصابة

الجهات المختصة باشرتها و"المرور" ينجح في فتح الطريق في 20 دقيقة

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محمد طيران - عسير
0
3,004

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث بعقبة "شعار"، الرابطة بين أبها ومحايل عند الساعة الثالثة وخمس دقائق.

وقالت مصادر "سبق" إن شاحنة محملة بعبوات مياه سقطت في العقبة، واصطدمت بثلاث سيارات، قبل أن تنقلب؛ ما نتج عنه وفاة واحدة وإصابة.

وباشر رجال المرور الحادث في حينه، وعملوا على تنظيم حركة السير، وتسهيل مرور ومباشرة الجهات الأخرى، ونجحوا في فتح الطريق في غضون 20 دقيقة.

ودعوا الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، فضلاً عن الاستخدام للتروس الثقيلة عند النزول، وعدم الاعتماد الكلي على مكابح المركبات.

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