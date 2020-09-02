ترقية "معيض السلمي" إلى المرتبة الحادية عشرة

صدر قرار بترقية مدير الشؤون القانونية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة معيض بن رجاالله السلمي، للمرتبة الحادية عشرة.
وقد عبّر السلمي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.
صدر قرار بترقية مدير الشؤون القانونية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة معيض بن رجاالله السلمي، للمرتبة الحادية عشرة.
وقد عبّر السلمي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.
صدر قرار بترقية مدير الشؤون القانونية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة معيض بن رجاالله السلمي، للمرتبة الحادية عشرة.
وقد عبّر السلمي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.
صدر قرار بترقية مدير الشؤون القانونية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة معيض بن رجاالله السلمي، للمرتبة الحادية عشرة.
وقد عبّر السلمي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكّداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد.