"الأرصاد": "إعصار مداري" من الدرجة الأولى" خلال الـ24 ساعة القادمة

الهيئة أصدرت تقريراً يكشف عن آخر مستجدات إعصاري "كيار" و"مها"

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، أن آخر المستجدات للحالة المدارية "كيار" في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى "منخفض مداري" موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالاً، وخط طول 54.9 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه "20-25" عقدة- "37- 46" كم/س.

وأضافت الهيئة: "يؤثر بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة.

وأضافت: "تشير آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" إلى استقرار تصنيفها "عاصفة مدارية" موقعها عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزها "45-60" عقدة، "83-111" كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة".

وأردفت "الأرصاد": يتوقع أن تتطور إلى "إعصار مداري" من الدرجة الأولى" خلال الـ24 ساعة القادمة.