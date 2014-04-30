الموهوبون السعوديون يحصدون برونزية وفضية بمنافسات أولمبياد المندليف للكيمياء

ضمن مشاركة السعودية السادسة في المسابقة في مينسيك بـ"بيلاروسيا"

حقق الموهوبون السعوديون ميداليتين (فضية وبرونزية) في منافسات أولمبياد المندليف للكيمياء، الذي أُقيم في مينسيك في بيلاروسيا خلال الفترة (من 6 إلى 13 شعبان 1439هـ، الموافق 22 إلى 29 إبريل 2018م).



وحصد الطالب عبدالرحمن فياض آل ادريس ميدالية فضية، فيما حصد الطالب بدر سلمان الملحم ميدالية برونزية، متفوقَين بذلك على 140 طالبًا مشاركًا من مختلف دول العالم من 22 دولة مشاركة في المسابقة.



وكانت السعودية قد شاركت في أولمبياد المندليف للكيمياء، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم. وتعد هذه المشاركة السادسة للمملكة، ويبلغ رصيدها من المشاركات السابقة "سبع ميداليات برونزية، وشهادة تقدير".



ويأتي هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات موهوبي الوطن لتأكيد الجهد المبذول من خلال الشراكة المميزة والاستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم في تنمية قدرات موهوبي وموهوبات الوطن، التي تؤتي ثمارها، وتنعكس تألقًا على منصات التتويج في المنافسات التي تشارك فيها السعودية.



ومثل السعودية في العام الحالي 8 موهوبين وموهوبات من مختلف الإدارات التعليمية، هم: (عبدالرحمن فياض آل إدريس، بدر سلمان الملحم، علي محمد الأسمري، بندر أحمد الحربي، صالح إبراهيم التويجري، محمد هاشم الخريصي، رباب علي الرفيعي، أسامة محمد العلي).



وبهذه المناسبة رفع الأمين العام لـ"موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه - حفظهما الله - من رعاية للموهوبين في السعودية على وجه عام، وعلى ما تقدمه القيادة والدولة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبة والإبداع "موهبة" من دعم ورعاية على وجه الخصوص؛ ما كان له أبلغ الأثر في تعميق شغف الأبناء الموهوبين بالعلوم والبحث والإبداع، وتهيئتهم للتفوق في المنافسات الإقليمية والدولية، وتمثيل السعودية تمثيلاً يليق بمكانة السعودية.



وأشار إلى الإسهام المباشر لهذا الدعم في تحقيق هذه الإنجازات التي تسجل باسم الوطن، والتي ليست بمستغربة على موهوبينا، وما واكب هذا الإسهام من نجاحات مشهودة في مسيرة عمل مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"، وانعكاس ذلك على مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ وهو ما يأتي في إطار سعي "موهبة" إلى أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية بين 20 و30 دولة أولى في جودته على مستوى العالم.

كما توجه بالتهنئة إلى الطلاب الفائزين وأسرهم، وكل من أسهم في دعمهم ومساندتهم، حاثًّا جميع الموهوبين على مواصلة التميز والإبداع؛ لتأخذ السعودية موقعها اللائق في مصاف الدول المتقدمة. مشيدًا بما يمتلكه طلبتنا من قدرات فائقة، يؤكدها حصولهم على هذا التميز الدائم والمستمر؛ الأمر الذي سيسهم في بناء قدرات وطنية إبداعية، تسهم في بناء مستقبل الوطن الذي يثمن المعرفة والفخر بمن يشارك في إثرائها أو إنتاجها خدمة للإنسانية جمعاء.