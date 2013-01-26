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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 6 عمليات جراحية للأطفال بالمكلا

في اليوم الأول من حملته الطبية لجراحة وقسطرة القلب

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية؛ منها 4 جراحات قلب مفتوح، وعمليتين اثنتين للقسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما قام الفريق أيضاً بالكشف على 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 6 عمليات جراحية للأطفال بالمكلا
سبق

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية؛ منها 4 جراحات قلب مفتوح، وعمليتين اثنتين للقسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما قام الفريق أيضاً بالكشف على 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
05:03 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 6 عمليات جراحية للأطفال بالمكلا

في اليوم الأول من حملته الطبية لجراحة وقسطرة القلب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية؛ منها 4 جراحات قلب مفتوح، وعمليتين اثنتين للقسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.

كما قام الفريق أيضاً بالكشف على 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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